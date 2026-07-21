Sudeći prema fotografiji, Sanja je na zasluženom odmoru. Pratitelje je oduševila svojom odjevnom kombinacijom, a oni su joj pisali komplimente
DAMA U CRVENOM
Očarala fanove: Sanja Vejnović zablistala je u crvenoj haljini
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Glumica Sanja Vejnović (64), poznata po brojnim filmskim, kazališnim i televizijskim ulogama, od koje je posljednja ona u seriji "Divlje pčele", privukla je pažnju na društvenim mrežama.
Sudeći prema fotografiji, Sanja je na zasluženom odmoru. Pratitelje je oduševila svojom odjevnom kombinacijom, a oni su joj pisali komplimente. Jedan je pratitelj napisao: 'Dama u crvenom'.
Posljednjih je mjeseci u fokusu javnosti radi uloge Mirjane Vukas u seriji "Divlje pčele", čiju druga sezonu pratitelji s nestrpljenjem iščekuju.
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