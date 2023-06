Od 21 dan do dva mjeseca! Ovo su najkraći domaći brakovi: 'Za razvod nisam čula od supruga'

Sudbonosno 'da' ne znači nužno zauvijek. Dok neki brakovi traju pedeset godina, dvadeset ili deset godina, neki ne potraju niti godinu. Glumački par Tara Thaller (25) i Faris Pinjo (26) iznenadili su u utorak priznanjem da se razvode nakon samo godinu i pol dana braka, no oni nisu domaći rekorderi kada su u pitanju brzinski razvodi.

U nastavku donosimo pet iznenađujuće kratkih brakova s domaće scene.

Lana Pavić i Ivor Vucelić

Bivša misica i voditeljica Lana Pavić i mladi menadžer Ivor Vucelić vjenčali su se 2005., kuma joj je bila Antonija Šola, a javnost je ostala šokirana kada je par, nakon svega dva mjeseca, objavio vijest o razvodu. Šuškalo se o nevjeri s obje strane, a Lana je sve demantirala, dok Ivor nije htio davati izjave. Pričalo se i kako im je presudila njegova majka koja navodno Lanu nije prihvaćala od samog početka.

- Od bivšeg supruga nikad u lice nisam čula da se rastajemo - rekla je tada Lana za Jutarnji, otkrivši da je za razvod sazala preko medija jer je Ivor prije javio njima.

Nina Morić i Massimiliano Dossi

Manekenka Nina Morić (46) za milanskog se poduzetnika Massimiliana Dossija udala nakon razvoda od također poduzetnika Fabrizija Corone. Par se vjenčao u Kambodži, a brak je potrajao samo dva mjeseca. Nagađalo se da Massimiliano nije mogao trpiti njezine napade bijesa, pisao je Večernji.

- Ništa nije zauvijek. Do viđenja, moja ljubavi. Volim ga, moji osjećaji ostaju isti. Nije me dobro razumio. Nina će se pobrinuti za sebe - napisala je tada na Twitteru.

Pamela Ramljak i Stojan Rakić

Feminnemka Pamela Ramljak (43) 2008. se udala za inženjera elektrotehnike Stojana Rakića, s kojim je prije toga provela čak devet godina. Nakon vjenčanja su zajedno živjeli u Beču, a razvod braka tražili su i od Crkve nakon samo godinu dana.

- Vjerujem da on nije loša osoba. On je jedini čovjek kojeg sam voljela. Razočarao me jer se nije borio za naš brak. Postao je mlak, rezerviran, kao da ga više ne zanimam. Prestao se truditi oko mene. Dok se nismo vjenčali, uvijek je radio svakojake sitnice da bi me osvojio, ali se odjednom prestao truditi - rekla je svojedobno pjevačica za magazin Extra. - Jednostavno me prestao voljeti - zaključila je.

Pamela se 2013. udala za trenutnog supruga Mladena Salajstera.

Vlatka Pokos i Josip Radeljak Dikan

Jedan od najdramatičnijih odnosa naše scene svakako su imali pjevačica Vlatka Pokos (53) i poduzetnik Josip Radeljak Dikan (80). Par se upoznao godinu dana nakon tragične smrti poduzetnikove supruge Ene Begović, a vjenčali su se 2004.

Manje od dvije godine nakon ekstravagantnog vjenčanja, uslijedio je dramatičan razvod - pjevačicu je suprug izbacio iz stana na Cvjetnog trgu, javno su se prozivali i napadali, on je u emisiji 'Otvoreno' bacio vjenčani prsten i naposljetku ju optužio za zlostavljanje njegove i Enine kćeri Lane. Njihov je odnos, uključujući i intimne detalje, Vlatka opisala u knjizi 'Život u raju'.

Frano Lasić i Ljiljana

Glumac Frano Lasić (68) rekorder je kada je riječ o kratkim brakovima na hrvatskoj sceni. Mnogi su zaboravili da se još 1983. oženio za Beograđanku Ljiljanu, s kojom je bio svega 21 dan. Detalji i razlozi nisu poznati, ali Frani je to bio drugi brak.

Prije Ljiljane bio je s Majom Nikšić, zatim sa slovenskom manekenkom Živom Stupnik, a 2015. se ponovno vjenčao za 31 godinu mlađu modnu stilisticu Milenu Matić.