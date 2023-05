Nina Morić za 24sata o ljubavi, pljački i Hrvatskoj: 'Revije me više ne zanimaju, sada slikam'

Od kraja travnja šuška se kako zagrebačka manekenka Nina Morić (46), koja godinama živi u Milanu, ljubi talijanskog povjesničara umjetnosti i novinara Daniela Radinija Tedeschija (37).

Dobro raspoložena Nina javila nam se telefonski te otkrila novosti iz privatnog i poslovnog života.

- Dobro sam trenutno. Ma nismo vam mi par, to je samo moj dobar prijatelj - objasnila nam je.

Manekenka koja se 2009. proslavila ulogom u spotu Rickyja Martina i imala uspješnu inozemnu karijeru, otkriva nam da je moda trenutno ne zanima.

- Sad se bavim umjetnošću, slikam. Ne želim više pozirati, to me ne zanima. Odlučila sam se ne baviti sa svime time. Ljudi to baš i ne shvaćaju..., osim mojih prijatelja. Uvijek sam slikala. Sliku čovjek može osjetiti. Kreativnost mi je sad najveći fokus. Imam ponudu za izložbu u Dioklecijanovoj palači u lipnju u Splitu, no nisam je još prihvatila - govori nam Morić i dodaje:

- Ne želim se više baviti revijama i pojavljivanjem na televiziji. Maknula sam se od svega toga. Televizija mi je neprijatelj, želim imati svoj mir. Povukla sam se u unutrašnji mir i samo kreiram mir. Nisam kao neki poznati išla u Međugorje i našla Boga, no ne mislim da u tome ima nečega lošeg. Pronašla sam sebe. Svemir ili Bog mi je dao da pronađem sebe. Boga nalazim kroz sebe. Živim svoj život. Ne želim kritizirati druge. Želim kritizirati ono što ja radim. Ne bavim se drugim ljudima, bavim se samo sobom.

Zagrepčanka je u veljači predstavila svoje radove "Sedam smrtnih grijeha" u talijanskoj galeriji Mazzoleni u Bergamu. Kaže da je više ne pogađaju skandali.

- Ljudi ne žele vidjeti pravu mene. Ako netko govori da sam dr*lja ili ne znam što, to ih puno više zanima. Ako ljudi misle da sam dr*lja, ako ih to veseli, neka tako i misle. Ja znam koliko vrijedim i to ću štititi. Napravila sam 'upgrade'. Ljudi zaboravljaju da sam ja Hrvatica, misle da ne volim Hrvatsku. Nikad se nisam deklarirala kao Talijanka. Volim svoju zemlju, korijene i narod. Zaljubljena sam u Hrvatsku, tamo su moji ljudi - govori manekenka.

Po talijanskim se medijima razvukla i priča oko sina Carlosa Marije (20) i bivšeg supruga, kralja paparazza, Fabrizija Corone (49). Pisalo se da je Nina 2022. ukrala, između ostalog, 50.000 eura iz Coronina stana, a da je sin svemu bio i svjedok.

- Uvijek neke gluposti. Učim se štititi od svega toga. Jedina je istina to da ljudi govore o stvarima koje više ne postoje. Ne postoje. To je tužno - zaključila je Nina.

