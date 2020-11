Od čega živi kraljevska obitelj? Ne rade, a novac samo pristiže

Temelji bogatstva kraljice Elizabete II. sagrađeni su još u 12. stoljeću, a od tada je u portfolio dodala dionice i još umjetnina. Dio obitelji prihode ima po povijesnom statusu, a neke isplaćuje sama kraljica

<p>Čak 320 građana Velike Britanije bogatije je od kraljice <strong>Elizabete II</strong>. Britanska kraljevska obitelj ima višestruke izvore prihoda, a kraljica je "teška" 360 milijuna funti. Ona i njezin najstariji sin, princ <strong>Charles</strong>, najviše "zarađuju" od svojih imanja i novca kojeg dobivaju od Parlamenta. Milijuni se slijevaju u smjeru ostatka obitelji. Tri glavna izvora kraljičinih prihoda su kraljevska apanaža, vojvodstva Lancaster i njezinih osobnih imanja i investicija. Kraljica je uz to vlasnica svih neobilježenih labudova, dupina i kitova u kraljevstvu, i to od 12. stoljeća iako od toga, šale se ekonomisti i stručnjaci za kraljevsku obitelj, vjerojatno puno ne profitiraju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Kraljevska apanaža je godišnji prihod od vlade koji de facto pokriva troškove putovanja, reprezentacije, osiguranja, zaposlenika i održavanja kraljevskih palača i imanja. Kraljica je dobila 42.8 milijuna funti (oslobođenih od poreza) putem kraljevske apanaže za fiskalnu godinu 2016-2017., a ove bi sezone to trebalo narasti na 76.1 milijun funti kako bi se financirale ekstenzivne renovacije Buckinghamske palače. Kraljevska apanaža generira se iz zbira imanja i farmi (Crown Estate) koji godišnje generiraju stotine milijuna funti. Većina odlazi vladi za trošenje, no od 15 do 25 posto odlazi u kraljevsku apanažu. Vojvodstvo Lancaster je važan izvor prihoda. Riječ je o privatnim komercijalnim, agrikulturnim i rezidencijalnim strukturama koje datiraju iz 1265. godine. Prošle su fiskalne godine generirali oko 19.2 milijuna funti za kraljicu. Kraljica to koristi kako bi platila privatne troškove sebe i članova kraljevske obitelji koji preuzimaju dio formalnih dužnosti.</p><p><br/> <br/> Njezina osobna vlasništva (gotovo kao u svojstvu privatne osobe) su Balmoral dvorac u Škotskoj i Sandringham kraj Norfolka na istoku Engleske. Oba su naslijeđena od oca i kraljica ih tretira kao svoj dom iako su ponekada otvoreni za javnost (barem vrtovi). Kraljica također posjeduje vrijednu kolekciju poštanskih marki, brojnih umjetničkih djela i portfolio dionica. Brojni kraljičini poznati dragulji i nakit, te umjetnine su zapravo u vlasništvu humanitarne udruge Royal Collection Trust. Kraljičin suprug, princ <strong>Filip</strong>, vojvoda od Edinburgha, također dobiva 359.000 funti godišnje kako bi financirao svoje dužnosti i troškove za iste. On se umirovio prije nekoliko godina nakon šest desetljeća javne službe.</p><p><br/> <br/> Prijestolonasljednik Charles (osim ako ga kraljica ne preskoči i ne imenuje Williama) također živi od kombinacije javnih financija i privatnih. On i njegova druga supruga <strong>Camilla</strong>, vojvotkinja od Cornwalla. Čak devedeset posto njihovih prihoda dolazi iz vojvodstva Cornwall, najstarijeg vojvodstva osnovanog 1337. upravo kako bi se moglo uprihoditi za plemstvo i kraljevsku obitelj. Vojvodstvo Cornwall posjeduje i upravlja brojnim nekretninama i imanjima, otočićima i farmama od čijeg iznajmljivanja zarađuju. Na stranici piše kako je riječ o "privatnim imanjima utemeljenim 1337. godine iz kojeg se financiraju javne, humanitarne i privatne aktivnosti princa od Walesa i njegove obitelji".</p><p><br/> <br/> U protekloj je fiskalnoj godini Charles s obitelji zaradio 20,7 milijuna funti. Dobili su i 1.3 milijuna funti od kraljevske apanaže, te 461.000 od različitih javnih institucija. Taj novac i novac od apanaže troše na plaće zaposlenika, troškove putovanja i zaštitu. Oko 6.6 milijuna funti odlazi Charlesovoj djeci i na štednju. Braća <strong>William</strong> i <strong>Harry</strong> imaju i privatno bogatstvo koje su naslijedili od majke, pokojne princeze <strong>Diane</strong>. Nije do kraja jasno, piše CNN, kako ostatak obitelji uprihoduje. Kraljica osim Charlesa ima još troje djece, a oni imaju svoju djecu i unuke. Kraljica mlađim sinovima<strong> Edwardu</strong> i <strong>Andrewu</strong> plaća za to što je predstavljaju na nizu javnih obveza. Kćeri princa Andrewa, <strong>Beatrice i Eugenie</strong>, imaju poslove u umjetničkim galerijama, a potpomažu ih i roditelji.</p>