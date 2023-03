Od Clarkson do Boyle: Ove audicije su proslavile danas poznate zvijezde

Kroz godine otkako su počela emitiranja prvih emisija upoznali smo nevjerojatne talente koji su čekali svoj trenutak da zablistaju i počnu raditi ono što vole - pjevati! Izdvojili smo pet audicija, danas poznatih pjevača i pjevačica, koji su postali planetarno popularni nakon nastupa na audicijama emisija 'X Factor', 'American Idol', 'Britain's Got Talent' i mnogih drugih.

Kelly Clarkson

Sa samo 20 godina, sada poznata američka pjevačica, nastupila je u showu 'American Idol'. S Madonninom pjesmom 'Express Yourself' krenula je glazbenim putem koji joj je prvo donio pobjedu u emisiji, a kasnije je postala i mega popularna zvijezda.

- Želim pobijediti na 'American Idolu' jer volim nastupati, rekla je, a želje su joj se i ostvarile.

Carrie Underwood

Još jedna poznata pjevačica odnijela je pobjedu na 'American Idolu', samo tri godine nakon Kelly. Ova country zvijezda sucima je tada otpjevala 'I Can't Make You Love Me', cover hita Bonnie Raitt.

Show ju je lansirao među glazbenu elitu, a danas je vlasnica nekoliko Grammyja i drugih velikih glazbenih nagrada!

Susan Boyle

Tiha i pomalo ekscentrična Susan Boyle ušetala je 2005. na pozornicu britanskog showa 'Britain's Got Talent' gdje je otpjevala mjuzikl 'I Dreamed a Dream' i otpuhala konkurenciju. Otada je izdala sedam albuma, rasprodala sve koncertne dvorane i čak nastupala na Olimpijskim igrama.

James Arthur

S gitarom u rukama i malom nervozom, James je ušetao na pozornicu 'X Factora' 2012. godine. Publici se predstavio izvedbom pjesme 'Young' britanske pjevačice Tulise.

Uz podršku suca i pjevača Garyja Barlowa, kome se nastup jako svidio, James je jačao i na kraju pobijedio.

Adam Lambert

Stvarno treba imati puno hrabrosti za izvesti pjesmu 'Bohemian Rhapsody' grupe Queen, a Adam je oduševio sa samo 19 godina. Iako nije pobijedio na 'American Idolu', Adam je zauzeo visoko drugo mjesto, Najbolje od svega, dobio je priliku nastupati na turneji s pojedinim članovima grupe Queen pod imenom 'Queen + Adam Lambert'.

