Od Formule 1 do borbe za život! Brad Pitt u novom filmu 'Srce zvijeri' ostaje sam u divljini

Brad Pitt (62) ponovno ide ondje gdje je najopasnije. Nakon što je u filmu 'F1' jurio stazama Formule 1, holivudski šarmer u novom filmu 'Srce zvijeri' mijenja bolide za surovu divljinu Aljaske. Ovoga puta uz sebe nema veliku ekipu ni sigurnost civilizacije, nego samo vojnoga psa Odina.

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Pitt glumi Jamesa Belmonta, bivšeg časnika specijalnih postrojbi koji nakon katastrofalne avionske nesreće ostaje odsječen od svijeta. On i Odin moraju pronaći način da prežive ledene uvjete, glad, iscrpljenost i opasnosti koje ih čekaju u divljini. Njihov put vodi preko planina i nabujalih rijeka, a iza svakog koraka čeka nova prijetnja.

Foto: IMDB

James pritom Odinu obećava da će ga vratiti kući, iako ni sam ne zna ni hoće li uspjeti pronaći put do civilizacije. Ono što počinje kao borba za preživljavanje postupno postaje i priča o povjerenju između čovjeka i psa. Snijeg, strme litice, ledena voda i osjećaj da pomoć neće stići lako, samo su neki od kadrova koji pokazuju koliko će njihova borba biti teška.

Pitt je za Entertainment Weekly otkrio kako je doživio svojeg junaka.

- Jamesa vidim kao progonjenu dušu koja pokušava utišati um i otvoriti srce. Priroda mu je melem - rekao je glumac te dodao da je Odin njegovu liku najveća ljubav i prijatelj koji mu je ostao.

Film je režirao David Ayer, poznat po akcijskim naslovima 'Fury' i 'The Beekeeper'. S Pittom je već surađivao upravo na ratnoj drami 'Fury', a ovoga puta uz njega glume J. K. Simmons i Anna Lambe. Pitt je i jedan od producenata filma, dok je Damien Chazelle jedan od izvršnih producenata. 'Srce zvijeri' traje sat i 41 minutu, a snimalo se uglavnom na Novom Zelandu. Film je u hrvatska kina stigao u četvrtak.