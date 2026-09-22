Brad Pitt ponovno je Cliff Booth: Evo što znamo o novom filmu koji uskoro stiže na Netflix

David Fincher i Quentin Tarantino udružili su snage u jednom od najzanimljivijih filmskih projekata godine. "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth", nova priča o Cliffu Boothu iz filma "Bilo jednom... u Hollywoodu", stiže u IMAX kina 25. studenoga, gdje će se prikazivati ekskluzivno dva tjedna, dok je Netflixova premijera zakazana za 23. prosinca ove godine.

Brad Pitt ponovno preuzima ulogu Cliffa Bootha, nekadašnjeg kaskadera koji se ovoga puta nalazi u znatno drugačijem Los Angelesu. Radnja je smještena u 1977. godinu, osam godina nakon događaja iz Tarantinova filma "Bilo jednom... u Hollywoodu". I dok je prethodna priča završila gotovo poput mračne holivudske bajke, novi film okreće se kriminalističkom svijetu punom ucjena, krađa, nasilja i poslova koje nije moguće riješiti potpuno legalnim metodama.

- Radi se o filmu koji je jedna epizoda, a ne nastavak nečega. Quentin ga nije htio režirati pa je uskočio naš prijatelj David Fincher - komentirao je Pitt još prošle godine svoj novi projekt.

Cliff više nije samo kaskader i čovjek iz sjene Ricka Daltona. Kada ne zarađuje radeći kao barmen ili kinooperater, djeluje kao svojevrsni holivudski "fixer", čovjek kojeg se zove kada netko iz filmske industrije ima problem koji zahtijeva diskreciju, snalažljivost i, prema potrebi, ponešto labaviji odnos prema zakonu.

Nova priča počinje kada Cliff dobije poziv agentice Karen Crosby, koju glumi Elizabeth Debicki. Ona mu se obraća u ime svog klijenta Charlieja Petersa, velike televizijske zvijezde poznate po tome što sam izvodi svoje kaskaderske scene. Petersa tumači Scott Caan, a Cliff se preko njega ubrzo upoznaje s nizom novih likova koji ga uvlače sve dublje u neobičan i potencijalno opasan slučaj.

Među njima je Charliejeva pronicljiva supruga Toni, koju glumi Carla Gugino, kao i Roderick "Hot Rod" Harrison, bivši profesionalni nogometaš koji je postao filmska zvijezda. Njega tumači Yahya Abdul-Mateen II. Dodatnu prijetnju predstavljaju braća Verdusco, misteriozni gangsteri koje glume Matt Groove i JB Tadena, a koji iza sebe ostavljaju kaos diljem Los Angelesa.

Sve to sugerira da će se novi film znatno više oslanjati na elemente kriminalističkog trilera nego njegov prethodnik. Hollywood kasnih sedamdesetih više nije isti grad kakav je Cliff poznavao 1969. godine, a čovjek koji je nekada bez većih problema izlazio na kraj s hipijima i pripadnicima Mansonove "obitelji" sada se mora snaći u svijetu u kojem se isprepliću kriminal, novac, ambicija i želja za slavom.

Posebnu pozornost privlači činjenica da scenarij potpisuje Quentin Tarantino, dok se režije prihvatio David Fincher. Fincher iza sebe ima filmove "Sedam", "Klub boraca" i "Neobični slučaj Benjamina Buttona", a upravo je na tim projektima već surađivao s Bradom Pittom.

Film je počeo dobivati konkretnije obrise tijekom 2025. godine, kada je objavljeno da je Netflix preuzeo Tarantinov scenarij. Pitt je potom pristupio Fincheru s idejom da upravo on režira film, budući da Tarantino nije namjeravao stati iza kamere. Pitt je projekt opisao kao svojevrsnu zasebnu epizodu iz života Cliffa Bootha, a ne kao klasičan nastavak filma "Bilo jednom... u Hollywoodu".

- Volim ovaj scenarij, ali i dalje hodam istim terenom kojim sam već prošao. Za svoj posljednji film ponovno moram biti u situaciji u kojoj ne znam točno što radim. Moram zakoračiti na neistražen teritorij, imati ideju kako ću nešto izvesti, ali zapravo ne znati sa sigurnošću. Mora postojati nešto što trebam postići - komentirao je Tarantino u podcastu The Church of Tarantino.

Produkcija je ambiciozna i po financijskim razmjerima. Film ima prijavljeni budžet od približno 200 milijuna dolara, što ga svrstava među najveće projekte povezane i s Fincherom i s Tarantinom. Snimanje se odvijalo u Los Angelesu od srpnja 2025. do siječnja 2026., a produkcija je dobila i značajnu potporu kalifornijskog programa poreznih olakšica za filmsku i televizijsku industriju.

Uz Brada Pitta, Elizabeth Debicki, Scotta Caana, Carlu Gugino i Yahyu Abdul-Mateena II, u glumačkoj postavi nalaze se Peter Weller, Corey Fogelmanis, Karren Karagulian i Holt McCallany. Timothy Olyphant također se vraća ulozi glumca Jamesa Stacyja iz "Bilo jednom... u Hollywoodu".

Foto: Netflix

Iza kamere se nalazi velik broj Fincherovih dugogodišnjih suradnika. Direktor fotografije je Erik Messerschmidt, scenografiju potpisuje Donald Graham Burt, dok je za montažu zadužen Kirk Baxter. Kostimografkinja je Trish Summerville, dizajn zvuka vodi Ren Klyce, a Dave Macomber zadužen je za koordinaciju kaskaderskih scena. Pitt film producira zajedno s Ceán Chaffin, dok se među producentima projekta navode i Tarantino, David Heyman i Stacey Sher.

Cliff Booth jedan je od najupečatljivijih likova koje je Tarantino stvorio posljednjih godina, a Pittu je njegova interpretacija donijela Oscara za najboljeg sporednog glumca. Tarantino je i nakon filma iz 2019. nastavio razvijati njegovu pozadinu, uključujući detalje koje je kasnije proširio u romanizaciji "Bilo jednom... u Hollywoodu". Još je 2021. govorio kako bi jednoga dana mogao ispričati priču o Boothovim iskustvima tijekom Drugog svjetskog rata.

Novi film ipak kreće drugim putem. Umjesto povratka u Cliffovu prošlost, prati čovjeka koji pokušava pronaći svoje mjesto u Hollywoodu koji se promijenio zajedno s cijelom američkom filmskom industrijom. Godina 1977. bila je razdoblje velikih promjena u Hollywoodu, a upravo bi taj svijet trebao poslužiti kao pozadina za novu kombinaciju kriminala, crnog humora i nasilja.