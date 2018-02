Od Glibodola do Hollywooda: Ljuština je život opisao u knjizi

Uživali smo noćima slušajući Duškove anegdote na račun kojih iskreno vjerujem da je ovo tek prva knjiga u nizu koje Ljuština treba napisati, rekao je jedan od urednika književnog naslova ‘Rasprodano’ Boris Rašeta.

Foto: Veto Na predstavljanje knjige o 50 godina dugoj karijeri najdugovječnijeg kazališnog ravnatelja u Hrvatskoj stigli su književnici, glumci, pjevači, političari.

Duško Ljuština (69) na bini Kerempuha objasnio je kako nije siguran hoće li njegova knjiga u cijelosti ispuniti cilj koji joj je namijenio, no svojim čitateljima želi otvoriti razumne alternative te ispraviti neke pogreške.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - Želio sam među ostalim i svojom pričom pokazati primjer skladnog života kakav sam vodio sa svojim ocem unatoč tomu što smo se svjetonazorski razilazili - rekao je Ljuština. Kazališni menadžer nasmijao je okupljene svojim sjećanjima na početak glumačke karijere koja je krenula u Hollywoodu kada je, silom prilika, mijenjao Milu Rupčića u predstavi 'Oslobođenje Skoplja'.