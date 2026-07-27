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SERIJA ZA MLADE

Od jeseni na HRT-u: Potvrđena četvrta sezona hit-serije SRAM

Piše 24sata,
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Od jeseni na HRT-u: Potvrđena četvrta sezona hit-serije SRAM
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Foto: PROMO
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Nova sezona donosi priču o Vanessi, djevojci romskog podrijetla koja pokušava pronaći svoje mjesto između očekivanja okoline, vlastitog identiteta i ljubavi.

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Nakon tri uspješne sezone, brojnih priznanja i više od 300 milijuna pregleda na digitalnim platformama, potvrđena je četvrta sezona hit-serije za mlade SRAM, nastale u produkciji CGM FILMS-a za Hrvatsku radioteleviziju. Nova sezona donosi priču o Vanessi, djevojci romskog podrijetla koja pokušava pronaći svoje mjesto između očekivanja okoline, vlastitog identiteta i ljubavi. Kroz njenu priču serija će otvoriti teme pripadanja, predrasuda, obiteljskih odnosa i odrastanja - nastavljajući graditi prepoznatljivi pristup zbog kojeg je SRAM postao jedna od najgledanijih domaćih serija za mlade.

Snimanje četvrte sezone očekuje se uskoro, a emitiranje od jeseni na prvom programu Hrvatske radiotelevizije te na službenim digitalnim kanalima serije. Kao i prethodnih godina, nova sezona kombinirat će televizijsko emitiranje s digitalnim pristupom koji prati svakodnevni život likova u stvarnom vremenu. Producenti serije ističu kako ih iznimno veseli nastavak projekta koji je tijekom protekle dvije godine izgradio snažnu zajednicu gledatelja u Hrvatskoj, ali i cijelom svijetu.

Foto: PROMO

- Svaka sezona SRAM-a donijela je teme koje su bliske generaciji kojoj se obraćamo. Vanessina priča omogućit će nam da otvorimo važne razgovore o identitetu, prihvaćanju i pripadanju, a u središtu svega je ljubavna priča. Veseli nas što zajedno s HRT-om nastavljamo razvijati projekt koji je dokazao da domaća serija za mlade može biti relevantna i hrabra - kazali su producenti. Četvrta sezona nastavlja uspješnu suradnju kreativnog tima predvođenog producentima Ivanom Lovrečekom i Brunom Mustićem, redateljicom Jelenom Gavrilović, uz scenaristice Sandru Pašić i Emmu Kliman, direktora fotografije Tomislava Sutlara, montažere Martu Bregeš i Frana Blažekovića, te urednike Maju Fišter i Tomislava Mršića.

- Ponosni smo što donosimo četvrtu sezonu Srama. Nadamo se da će Vanessina priča dirnuti gledatelje, približiti im svakodnevicu jedne romske obitelji i pokazati da, bez obzira na naše različitosti, svi prolazimo kroz iste izazove odrastanja, prihvaćanja i traženja vlastitog mjesta u društvu - istaknuli su urednici najgledanije HRT-ove serije. Od premijere 2024. godine SRAM je prerastao u jedan od najuspješnijih projekata za mlade u Hrvatskoj, osvojivši publiku inovativnim načinom pripovijedanja i snažnom prisutnošću na društvenim mrežama, a ove godine je nagrađen i Zlatnim Studijem za najbolju TV seriju.

Foto: PROMO

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