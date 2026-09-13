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Kakav duo! Dino Jelusić objavio je fotku s Johnnyjem Deppom

Piše Maša Mai Čigir,
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Kakav duo! Dino Jelusić objavio je fotku s Johnnyjem Deppom
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Foto: Instagram
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Dino Jelusić podijelio je nezaboravan trenutak s Johnnyjem Deppom na Instagramu, prisjećajući se zajedničkog nastupa i nedavnog koncerta Hollywood Vampiresa u Zagrebu

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Dino Jelusić podijelio je na svome Instagramu fotografiju na kojoj pozira s legendarnim glumcem i gitaristom Hollywood Vampiresa, Johnnyjem Deppom

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- Bilo je sjajno ponovno vidjeti Deppa poslije četiri godine. (Jelusick i Beck/Depp zajedno su nastupili na jednom festivalu 2022. godine, što je bio jedan od Beckovih posljednjih koncerata). Prošli tjedan Hollywood Vampires su održali sjajan koncert. Hvala Glen Sobelu, Dis Vicious i Johnnyju Deppu na gostoprimstvu i akreditacijama. Želim vam siguran put natrag kući! (Druga fotografija je s Glenom, snimljena 2019. godine nakon koncerta Alicea Coopera u Beču.) - napisao je Dino Jelusić ispod objave.

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Podsjetimo, bend Hollywood Vampires napravili su pravi spektakl 3. rujna u Areni Zagreb. Članovi ove rock supergrupe su Alice Cooper, jedan od najprepoznatljivijih frontmena u povijesti rocka, Aerosmithov gitarist Joe Perry, glumac i gitarist Johnny Depp te Cooperov dugogodišnji suradnik Tommy Henriksen, a u Zagreb su stigli u okviru europske turneje kojom su se vratili na velike pozornice nakon gotovo tri godine stanke. Zagrebački koncert bio je ujedno njihov prvi nastup u Hrvatskoj. Hollywood Vampires prvotno su trebali nastupiti u pulskoj Areni, ali je koncert naknadno preseljen u Arenu Zagreb. Službeno obrazloženje bili su 'nepredviđeni tehnički zahtjevi produkcije'.

Foto: Pixsell/PA/DPA

Johnny Depp vjerojatno je najveća zvijezda benda, no na pozornici u Zagrebu se nije tako ponašao. Držao se svoje gitare, sve dok nije stao i pred mikrofon.

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