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HIT TELENOVELA

Od Ljubavnih veza prošlo je 30 godina: Ni danas se publika ne slaže oko samog kraja serije...

Piše 24sata,
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Od Ljubavnih veza prošlo je 30 godina: Ni danas se publika ne slaže oko samog kraja serije...
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Foto: Imdb
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Tri identične blizanke s potpuno različitim karakterima, prije točno 30 godina, držale su Hrvate prikovanima za TV ekrane nakon podnevnog Dnevnika...

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Serija 'Ljubavne veze' (Lazos de Amor) u Meksiku se počela emitirati 1995., a samo godinu kasnije i kod nas. Tijekom 100 epizoda, pozorno smo pratili hoće li Maria Guadalupe uspjeti pronaći svoju obitelj, unatoč spletkama čak i od rođene sestre.

U prometnoj nesreći u kojoj im poginu roditelji dok su djevojčice još bile male, Maria Guadalupe ispadne iz automobila i završi u rijeci gdje ju pronalazi Ana Salas. Slomljena tugom zbog gubitka majke, Ana odlučuje odgojiti djevojčicu koja je, pak, zbog ozljeda izgubila pamćenje i ne sjeća se svoje prošlosti.

Foto: Imdb

Maria Ferdinanda nakon nesreće ostaje slijepa, no s nestalom sestrom dijeli blag karakter te se nada da će jednom uspjeti pronaći Mariu Guadalupe. Treća sestra, Maria Paula, odrasla je u sebičnu i ljubomornu ženu koja, k tome, krije tajnu o prometnoj nesreći u kojoj su im poginuli roditelji.

Glavnu ulogu, odnosno uloge, u seriji je imala meksička pjevačica i glumica Lucero (56) koja je utjelovila sve tri sestre. Glumiti je počela već sa 10 godina te se smatra jednom od najutjecajnijih meksičkih pjevačica sa čak 16 milijuna prodanih albuma diljem svijeta.

Danas se Lucero na televiziji pojavljuje uglavnom kao gošća u emisijama i povremeno komentira telenovele, no više se ipak bavi glazbom.

Svaka dobra telenovela mora imati i ljubavnu priču, pa je tako partner Marie Guadalupe u seriji bio Nicolás Miranda, pošteni i odani vozača taksija, koji joj pomaže u razotkrivanju spletki zle blizanke te se par na kraju serije i vjenča. Zgodnog Nicolása odglumio je Luis José Santander koji danas živi i radi u Miamiju.

Kao da tijekom 100 epizoda telenovele nije bilo dovoljno zapleta i preokreta, na samom kraju, na najsretniji dan junakinje Marie Guadalupe - na dan njenog vjenčanja - scenaristi su još jednom odlučili šokirati gledatelje. Naime, na samom kraju serije, Maria Paula zatoči svoje dvije sestre. Tijekom spašavanja, čuju se pucnjevi iz prostorije, no publika ne vidi što se u njoj događa. Iz prostorije izlaze Maria Guadalupe i Maria Fernanda dok Mariu Paulu iznose mrtvu.

Nešto kasnije, na svom vjenčanju, Maria Fernanda malim prstom pređe preko obrve, što je tijekom cijele serije bio zaštitni znak Marie Paule, zbog čega su gledatelji ostali zbunjeni - je li zločesta sestra ubila Mariju Guadalupe i zauzela njeno mjesto?

O tome se godinama raspravljalo među obožavateljima, a 2019. godine Lucero je izjavila da vjeruje kako je ipak preživjela Maria Guadalupe. I TV kuća se složila da je to njihov službeni stav.

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