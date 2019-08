Od Oscara do Sydneyja: Haljine Matije Vuice dobile su izložbu

Ako niste čuli za Matiju Vuicu (61) dosad, e pa znajte da je Hollywood 'lud' za njom. Tako otprilike ide popratni tekst uz otvaranje izložbe hrvatske dizajnerice u galeriji Artelier & Billich u Sydneyju. Vrhunac je to sjajne godine za Vuicu. U veljači su američke televizijske voditeljice Megan Henderson (44) i Megan Telles (29) zablistale na crvenom tepihu 91. dodjele filmske nagrade Oscar u Los Angelesu.

- Možda ni ne bih došla do Sydneyja da nije bilo toga na Oscaru. To je stvarno velika čast i velika svjetska pozornica. Alenka Borić, divna žena i suradnica Charlesa Billicha, predložila je da u galeriji, uz njegove slike, budu i moje kreacije. To je sjajno - ispričala nam je nedavno Vuica. Billicheva galerija je u luksuznom hotelu elitnog dijela Sydneyja. Na otvorenju, odnosno predstavljanju kreacija naše dizajnerice bila je i modna revija. U cijeli je proces bila uključena i Billicheva supruga Christi.

- I ona i Charles su blagoslovili ideju o zajedničkom izlaganju u galeriji - objasnila je dizajnerica. Haljine koje se trenutačno mogu vidjeti u galeriji nisu sve, dio će s Matijom kad i ona napokon 'skoči' do Australije.

- Veselim se, nisam još bila u Australiji - rekla je Vuica, koja na put neće sama. S njom će i njezin partner Jurica Popović (60), glazbenik i veliki Dinamov navijač. Ono što je Jurica propustio prije mnogo godina, nadoknadit će ove jeseni.

- Trebao je ići odavno, živio mu je tamo stric. Spremao se na put, sređivao papire, kad su mu javili da je umro. Sad će mu moći otići na grob - rekla je Matija. Nakon toga otići će i do Los Angelesa. Tamo je zastupaju agenti, preko kojih su njezine haljine i zablistale na dodjeli Oscara.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Idem upoznati ljudi koji me promoviraju. Razgovarat ćemo onda i vidjeti kako dalje, odnosno opet ću poslati haljine za koje se nadam da bi ih netko opet mogao izabrati za dodjelu slavne filmske nagrade - ispričala nam je dizajnerica. Vuica je rođena u Metkoviću pa se 'gomilanjem' ovih uspjeha i, zapravo, priznanja njezina rada posebno veseli i ponosi.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- To je samo dokaz da se iz maloga mjesta može doći na veliku pozornicu. Ako se dovoljno trudiš i radiš - smatra Matija. A na velikoj pozornici misli se i zadržati. Već ima ponude da kreacije dopremi i do Kine. No prvo se još jednom želi 'okušati' s konkurencijom na Oscaru. Sad je imala dvije kreacije. I novo ime.

- Oduševljena sam kako mi izgovaraju ime, dakle od sada sam Matiža Vuika, kako me oslovila lijepa voditeljica Megan Henderson - našalila se Matija. Uz silne obaveze, dizajnerica se bavi i humanitarnim radom. U suradnji s 24sata Vuica je ovoga proljeća dizajnirala haljine za djevojčice s Downovim sindromom i pomogla da im maturalna večera bude nezaboravna.