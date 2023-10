Od pokojnog kolege oprostila se Salma Hayek: 'Slatki Matthew, nikada te nećemo zaboraviti'

Prije dva dana probudila sam se uz šokantnu vijest da Matthew Perry više nije s nama, napisala je u novoj objavi na Instagramu Salma Hayek (57).

- Trebalo mi je nekoliko dana da procesuiram ovu tugu. Posebna veza nastaje kada s nekim dijelite snove i zajedno radite na njihovom ostvarivanju - rekla je Salma koja je s Perryjem radila na filmu 'Fools Rush'.

On je taj film lani nazvao 'najboljim filmom koji je ikad snimio'.

Foto: Instagram

- Jako me dirnulo kada je Matthew lani na svom Instagramu podijelio koliko voli Fools Rush In i dodao da smatra da je taj film koji smo zajedno radili vjerojatno njegov najbolji film. Tijekom godina, on i ja smo se prisjećali tog značajnog razdoblja u našim životima s dubokim osjećajem nostalgije i zahvalnosti - priznala je glumica i oprostila se od kolege.

- Prijatelju moj, otišao si prerano, ali nastavit ću cijeniti tvoju luckastost, tvoju ustrajnost i tvoje dobro srce. Zbogom, slatki Matthew, nikada te nećemo zaboraviti - poručila je Salma za kraj.

Foto: promo

Podsjetimo, u subotu navečer, 28. listopada napustila nas je zvijezda 'Prijatelja' nakon što su ga pronašli u njegovom jacuziiju u Los Angelesu. Službeni uzrok smrti još nije poznat, obdukcija tijela je dovršena, a čekaju se konačni rezultati.