Od ponedjeljka počinju nove epizode 'Večere za 5', a idući tjedan show ide i preko granice!

Najdugovječniji kulinarski show 'Večera za 5' od ponedjeljka gledateljima donosi nove epizode u kojima će vidjeti i neka dobro poznata lica poput natjecateljica iz showa 'Brak na prvu', ali i nekih bivših sudionika 'Večere za 5'. Idući tjedan za glavnu nagradu i titulu najboljeg domaćina borit će se natjecatelji iz Primorsko-goranske županije i susjedne nam Slovenije.

Prva će kuhati Tinkara Hodnik, koja će ekipu ugostiti u malom mjestu Vas u općini Kostel u Sloveniji. Prva ovotjedna domaćica direktorica je zavoda za kulturu i turizam u Kostelu, a kako je prije radila u osnovnoj školi i bila učiteljica i dalje povremeno radi s djecom i mladima. Pozitivna, vedra i komunikativna Tinkara u show se prijavila zbog zabave i druženja, ali i kako bi promovirala mjesto u kojem živi.

U utorak će za ekipu u Brodu na Kupi kuhati Sanja Vojković, domaćica i frizerka po struci, koja se u show prijavila kako bi upoznala nove ljude. Dalmatinka Sanja preferira mediteransku kuhinju, omiljena jela su joj ona s tjesteninom, a najčešće obitelji priprema variva, juhe te mesna i riblja jela.

Vjeran Ortynski ugostit će ekipu u srijedu u Kuželju. Vjeran je suvlasnik IT firme i, iako inženjer prometa po struci, radi u IT industriji. Na prijavu su ga potaknuli bližnji, a veseli se i novom iskustvu. Veliki je zaljubljenik u aktivnosti u prirodi, od planinarenja i gljivarenja pa sve do brdskog biciklizma i raftinga. Preferira mediteransku kuhinju, a omiljena su mu riblja jela. Svoje kulinarske sposobnosti smatra izvrsnima, ali priznaje kako nije pretjerano vješt u pripremi slastica.

U četvrtak ekipa ponovno ide u Sloveniju, ponovno u Kostel, gdje će im kuhati Tomislav Gavranič. Tomislav je novinar po struci i radi na lokalnom radiju, kojem je i direktor, već 30 godina. Tomislav se opisuje kao druželjubiv i komunikativan, a upravo zbog druženja i zabave se odlučio prijaviti u 'Večeru za 5'. Omiljeno jelo su mu tripice, preferira domaću kuhinju i takva jela najčešće i sam priprema.

Posljednji će kuhati Davorin Klobučar, koji će ekipu ugostiti u Brodu na Kupi. Davorin, iako službeno u mirovini, i dalje radi kao stručni suradnik za sport i odnose s javnošću u Goranskom sportskom centru. Svestrani zaljubljenik u prirodu u show se prijavio kako bi promovirao svoj rodni kraj i život uz rijeku Kupu. Omiljena su mu tradicionalna jela, kakva najčešće i priprema.

