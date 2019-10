Od šankerice do modela: Bujna Talijanka ima stotinu tetovaža

Nije tajna da je teško uspjeti u svijetu modelinga, a Talijanka Riae (32) jedna je od najuspješnijih modela popularne stranice SuicideGirls koja prikazuje fotografije pin-up modela.. Istetovirane djevojke prepune piercinga i otkačenih boja kose na stranici poziraju gole, a i sama Riae priznala je kako joj nije bilo jednostavno uspjeti.

- Bila sam ružno pače kao djevojčica. Nikad se nisam mogla uklopiti u društvo pa su me zbog toga moji vršnjaci maltretirali. No, to me izgradilo u osobu kakva sam danas - izjavila je Talijanka irskih korijena koja se za SuicideGirls prijavila 2006. godine, a nije ni sanjala o tome da će ju primiti. Prvu tetovažu napravila je s 14 godina, a ni sama ne zna koliko puta se tetovirala.

- Tu prvu tetovažu, krila iznad stražnjice, s vremenom sam prekrila kao i sve ostale loše tetovaže koje sam napravila. Mislim da sam ih prekrila najmanje desetak, uključujući i ime bivšeg dečka te tetovažu plemena na stražnjici - objašnjava Riae koja je osim po tetovažama poznata i po plavoj boji kose.

32-godišnjakinja u intervjuu za portal Tattoolife otkrila je kako su s njezinim izgledom i atraktivnim fotografijama imali problem i njezini poslodavci.

- Prvih par godina kad sam tek počela pozirati za SuicideGirl radila sam kao konobarica u svojem rodnom gradu. U trenutku kad su vidjeli moje gole fotografije dali su mi otkaz - priznala je Riae. Unatoč svemu ima veliku podršku svoje obitelji, ali i partnera, za kojeg priznaje kako nije nimalo ljubomoran.

- Tijekom godina baveći se ovim poslom izgubila sam nekoliko prijateljica koje su mislile da moje fotografije nisu nimalo primjerene. na kraju sam shvatila da nisam bila bliska s tim ljudima. Bitno je da imam podršku obitelji i partnera - otkrila je Talijanka koja na društvenim mrežama ima nekoliko milijuna pratitelja.

- Sve dugujem društvenim mrežama. Sate provodim na Instagramu i Facebooku, a nedavno sam pokrenula i YouTube kanal - govori Riae koja u slobodno vrijeme voli kuhati i gledati serije, a uskoro planira lansirati svoju web stranicu.

