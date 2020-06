Od slatkica do bešćutnih šefica: Tjerale radnice da gumbe slažu po bojama, glumi se ne vraćaju

Slavne sestre baš se i ne vole pojavljivati u javnosti, dođu samo na one evente na kojima moraju biti, a svoj privatan život takvim i drže. Nakon što su otišle iz glume, pokrenule su modnu liniju

<p>Blizanke <strong>Mary-Kate </strong>i <strong>Ashley Olsen</strong>, koje su se proslavile kao bebe u seriji 'Puna kuća', danas slave 34. rođendan. Nekad ih je bilo teško razlikovati, iako su dvojajčane blizanke, no sada ne postoji problem s time. Otkako su prije dvije godine došle na humanitarnu 'Met Galu' u njujorški muzej Metropolitan, ne prestaje se pričati kako je Mary-Kate izgleda ispijeno i puno starije od Ashley.</p><p>Od 2014. se nagađa kako je Mary-Kate bila na plastičnim operacijama koje su joj umjesto ljepote donijele neprepoznatljivo lice. No američki kirurg Dr. Rian Maercks tvrdi kako je to posljedica pušenja. </p><p>- Poznato je da Mary-Kate puši, a nikotin u duhanu ubrzava starenje. Usto, to može biti i zbog loših faktora iz okoline kao što je zagađen zrak. Kako stari spustile su joj se i obrve te pojavile izraženije bore oko očiju i usta, a ima i udubine na obrazima - objasnio je kirurg. No obožavatelji i dalje ne vjeruju da se izgled Mary-Kate toliko promijenio samo zbog starenja i cigareta. </p><p>Mary-Kate i Ashley počele su skupa glumiti u seriji 'Puna kuća' dok su imale šest mjeseci. Utjelovile su djevojčicu Michelle Tanner i na setu su se izmjenjivale u scenama budući da su izgledale identično. Nakon toga su počele snimati i filmove u kojima je bilo u fokusu to što su blizanke. Neki od najpoznatijih su 'Double, Double, Toil and Trouble', 'When In Rome' i 'Passport To Paris'. </p><p>Inače, blizanke su odbile glumiti u nastavku serije 'Puna kuća', čije je snimanje pokrenuo Netflix 2016. godine. Ashley je tada izjavila kako je posljednji put bila pred kamerama sa 17 godina i da se više ne osjeća ugodno u tom poslu. Mary-Kate je pak objasnila da bi sve palo na nju jer sestra više ne želi glumiti. </p><p>Mary-Kate je od 2015. u braku s bankarom <strong>Olivierom Sarkozyjem</strong> (51), bratom bivšeg francuskog predsjednika <strong>Nicolasa Sarkozyja</strong> (65). Ipak, izgleda da je toj ljubavi došao kraj jer je Mary-Kate podnijela zahtjev za razvod još u travnju ove godine, ali zbog pandemije korona virusa sudovi u New Yorku nisu obrađivali ovakve slučajeve. Olsen je zbog toga zatražila hitan postupak, što su joj odbili. Krajem svibnja sistem je ponovno pokrenut i napokon je mogla predati papire za rastavu. </p><p>Ashley je prije nekoliko mjeseci prekinula s biznismenom <strong>Richardom Sachsom</strong> (61), a sada je u vezi s umjetnikom <strong>Louisom Eisnerom</strong> (30). Blizanke su poznate po vezama sa starijim muškarcima, a umjesto glume posvetile su se dizajnu i zajedno kreiraju svoje modne linije. Ipak, tu im nije sve išlo od ruke. Naime, stažisti koji su 2015. radili za sestre Olsen bili su nezadovoljni radnim uvjetima jer su morali raditi posao koji inače obavlja troje ljudi, a za to, naravno, nikad ne bi bili dodatno plaćeni.</p><p>Grupnu tužbu, u kojoj je sudjelovalo 40 stažista, organizirala je <b>Shahista Lalani </b>koja je radila za blizanke pet mjeseci 2012. godine. Lalani je tvrdila da je radila 50 sati tjedno te dvorila sve plaćene zaposlenike, a za to nikada nije dobila 'niti centa'. Toliko je radila, kaže, da je završila u bolnici zbog malaksalosti. </p><p>- Kada nismo radili ništa, sestre bi došle i dale nam zadatak da, na primjer, posložimo gumbe po bojama. Kada bi čistili, ne bi nam dali niti 15 minute pauze, a ti nemaš izbora nego slušati što ti govore - ispričala je Lalani svojedobno.</p><p>Blizanke imaju i mlađe sestre, glumicu<strong> Elizabeth </strong>(31) i <strong>Taylor </strong>(24) te brata <strong>Jakea </strong>(22). </p>