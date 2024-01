Od večeras kreće treća sezona 'Kumova', a donosi fotografije iz ključnih dana glavnih likova

Drago mi je da ide treća sezona, veselim se radu s cjelokupnom ekipom. Sjajni su, istinski nam je gušt raditi i nije čudo da smo nastavili dalje, rekao nam je Vedran Mlikota (54).

U omiljenim “Kumovima” Mlikota igra Vinka Macana, Stipanova sina, Jadrankina supruga, oca dviju kćeri, Matije i Pere, vlasnika benzinske crpke. Novi zapleti počinju već od večeras na Novoj TV.

- Ne znam kamo će moj lik vrludati. Ali kako god, jako se veselim novoj sezoni - priča Mlikota.

Foto: Nova Tv

Nova sezona donosi promjene koje neće svi mještani srdačno dočekati. U mjesto dolazi novi načelnik Stanislav Stanley Cukela (Žarko Radić), bogati iseljenik koji već godinama živi u Kanadi i dolazi riješiti pomršene račune iz mladosti, ali i Zaglave pretvoriti u turističko mjesto.

- Nisam mogao odoljeti toj prekrasnoj ekipi jer su stvarno skupili izvrsne glumce. Mislim da je to najveća tajna uspjeha ove serije jer ima prekrasnih likova s kojima se ljudi mogu identificirati, mislim da to je to - rekao je Žarko.

Foto: Nova Tv

Osim glumačkih iznenađenja, novih likova i zapleta, i Nova TV je gledateljima pripremila iznenađenje: upustit će se u nevjerojatno putovanje kroz vrijeme kroz kolekciju fascinantnih fotografija ključnih trenutaka iz života omiljenih likova.

Foto: nova tv

Fotografije su to koje smo vidjeli u kadrovima serije prethodnih sezona, a sad su pažljivo odabrane i izdvojene kako bi gledateljima pružile intenzivan doživljaj emocija, uspomena i povijesti koja je oblikovala “Kumove”. Svaka od njih oživljava neponovljive trenutke.

- Ova nova je nama privatno i intimno glumački najbolja sezona dosad - rekao je Momčilo Otašević.