Obavijesti

Show

Komentari 1
VELIKI GLUMAC

Od Zelenog Goblina do filmske legende: Život Willema Dafoea krije filmsku ljubavnu priču

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Od Zelenog Goblina do filmske legende: Život Willema Dafoea krije filmsku ljubavnu priču
6
Američki glumac Willem Dafoe prošetao je crvenim tepihom 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Willem Dafoe iza sebe ima preko 150 filmova, a izgradio je status ikone.

Admiral

Willem Dafoe, jedan od najcjenjenijih i najsvestranijih glumaca svoje generacije, danas slavi 71. rođendan. S karijerom koja se proteže kroz više od četiri desetljeća i filmografijom koja broji preko 150 naslova, Dafoe je izgradio status ikone koja se s jednakom lakoćom kreće između umjetničkih filmova i holivudskih blockbustera. Njegov put, obilježen hrabrim odabirima i upečatljivim transformacijama, priča je o umjetniku koji je uvijek ostao vjeran sebi, čak i kada je prkosio svim pravilima.

31. IZDANJE FILMSKOG FESTIVALA FOTO Willem Dafoe prošetao na crvenom tepihu u Sarajevu
FOTO Willem Dafoe prošetao na crvenom tepihu u Sarajevu

Rođen kao William James Dafoe u američkom Appletonu, odrastao je u velikoj obitelji s još sedmero braće i sestara. Kako su mu roditelji, kirurg i medicinska sestra, bili prezaposleni, odgoj su preuzele njegove sestre. Nadimak "Willem", nizozemsku verziju imena, dobio je još u srednjoj školi kako bi se razlikovao od oca i izbjegao nadimak Billy, a kasnije ga je prihvatio kao umjetničko ime. Studij drame na Sveučilištu Wisconsin-Milwaukee napustio je nakon samo 18 mjeseci kako bi se pridružio eksperimentalnoj kazališnoj skupini Theatre X. Taj ga je put 1977. godine doveo u New York, gdje je postao ključni član avangardne trupe The Wooster Group. Tamo je upoznao redateljicu Elizabeth LeCompte, s kojom će provesti idućih 27 godina, i brusio zanat koji će ga definirati - sirov, fizički intenzivan i beskompromisan. Iako je prvu filmsku ulogu imao u "Vratima raja" (1980.), većina njegovih scena izbačena je u montaži. Pravi proboj stigao je tek nekoliko godina kasnije.

The 75th Venice International Film Festival
The 75th Venice International Film Festival | Foto: TONY GENTILE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Kameleon na velikom platnu

Dafoeova filmska karijera eksplodirala je 1986. godine ulogom suosjećajnog narednika Eliasa Grodina u ratnoj drami Olivera Stonea "Vod". Ta mu je izvedba donijela prvu od četiri nominacije za Oscara i status zvijezde. Ipak, umjesto da se prepusti sigurnosti holivudskih studija, nastavio je birati nekonvencionalne i često kontroverzne uloge. Utjelovio je Isusa u "Posljednjem Kristovom iskušenju" Martina Scorsesea, glumio je ekscentričnog FBI agenta u "Mississippi u plamenu" te surađivao s redateljima poput Davida Lyncha i Wesa Andersona. Njegova sposobnost transformacije postala je legendarna. 

Američki glumac Willem Dafoe prošetao je crvenim tepihom 31. Sarajevo Film Festivala
Američki glumac Willem Dafoe prošetao je crvenim tepihom 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL / (ilustrativna fotografija)

Za ulogu Maxa Schrecka u "Sjeni vampira" (2000.), gdje je portretirao glumca koji glumi Nosferatua, zaradio je drugu nominaciju za Oscara. Mlađim generacijama postao je poznat kao dijabolični Zeleni Goblin u trilogiji "Spider-Man", ulogu koju je maestralno ponovio gotovo dva desetljeća kasnije u "Spider-Man: Put bez povratka" (2021.). Kritičari su ga obasipali pohvalama i za uloge menadžera motela u "Projektu Florida" (2017.) te slikara Vincenta van Gogha u "Na vratima vječnosti" (2018.), koje su mu donijele treću i četvrtu nominaciju za najprestižniju filmsku nagradu.

Život izvan reflektora: Ljubav, Italija i filozofija

Iako je desetljećima bio sinonim za njujoršku avangardu, Dafoeov privatni život doživio je potpunu promjenu sredinom 2000-ih. Nakon 27 godina duge veze s redateljicom Elizabeth LeCompte, s kojom ima sina Jacka, par se razišao. Nikada se nisu vjenčali jer je ona, kako je glumac objasnio, brak smatrala činom vlasništva. Prekid je bio težak i koštao ga je nekih prijateljstava. A onda je, na ulici u Rimu 2004. godine, upoznao talijansku redateljicu i glumicu Giadu Colagrande. Veza se razvila munjevitom brzinom.

​- Ručali smo i pitao sam je: ‘Želiš li se udati za mene sutra?’ - prisjetio se Dafoe u jednom intervjuu.

75th Venice Film Festival, Red Carpet film "At eternityÃ¢â¬â¢s gate ".
75th Venice Film Festival, Red Carpet film "At eternityÃ¢â¬â¢s gate ". | Foto: alberto terenghi/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Srećom, ona je pristala. Otrčali su u gradsku vijećnicu i vjenčali se već idući dan uz samo dva svjedoka. Njegova odluka da napusti New York i preseli se u Rim s 22 godine mlađom suprugom izazvala je brojne komentare.

​- Neki bi to nazvali krizom srednjih godina. Nisam ništa tražio, bili smo prijatelji, a onda i više od toga - rekao je za Telegraph, priznajući da je promjena bila zastrašujuća.

INTERVJU Willem Dafoe: Samo jednom sam za seks koristio dvojnika
Willem Dafoe: Samo jednom sam za seks koristio dvojnika

​- Cijeli život mi se promijenio. Postao sam imigrant. Odjednom živim u Italiji, ne govorim jezik, udaljeniji sam od sina.

Danas, gotovo dva desetljeća kasnije, par i dalje živi na relaciji Rim-New York, a Dafoe je postao i talijanski državljanin te tečno govori jezik. Suprugu, s kojom je i poslovno surađivao, naziva svojim domom. Kada je u siječnju 2024. dobio zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih, javno joj je zahvalio: "Hvala mojoj ženi Giadi, koja me uči zahvalnosti i podsjeća da ne pljujem na svoju sreću." O braku ponekad govori kroz filozofsku anegdotu o Sokratu. Na pitanje je li našao dobru ženu, Dafoe se nasmiješio: "Mislim da da, ali sklon sam i filozofiji."

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ella pokazala kako peče burgere u čipkastom grudnjaku i tangicama: 'Koja si ti bomba'
UH!

FOTO Ella pokazala kako peče burgere u čipkastom grudnjaku i tangicama: 'Koja si ti bomba'

Nedjeljom lagano, napisala je Ella Dvornik, a onda pokazala kako kod nje izgleda opušteni vikend kod kuće
FOTO Sjećate se Lane Banely? Deset smo je godina gledali na TV-u, evo kako danas izgleda...
NEKADAŠNJA SPORTSKA NOVINARKA

FOTO Sjećate se Lane Banely? Deset smo je godina gledali na TV-u, evo kako danas izgleda...

Lana Banely bila je sportska novinarka i voditeljica na HRT-u, a onda se 2018. godine povukla iz javnog života i počela graditi novu karijeru...
FOTO Trudna partnerica Rubena Van Guchta uskočila u badić i skoro pokazala previše
BELGIJSKA SPISATELJICA

FOTO Trudna partnerica Rubena Van Guchta uskočila u badić i skoro pokazala previše

Charlotte Van Looy, belgijska spisateljica i partnerica Rubena Van Guchta, u novoj je objavi na Instagramu pokazala poveći trudnički trbuščić, a u bikiniju skoro pa se vidjelo i više od toga...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026