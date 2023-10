Od žirija je dobila tri 'ne', ali onda joj Bilman dao zlatni gumb: 'Pa ti si totalno poludio!'

Paula Jeličić iz Splita žiriju se predstavila dugom pričom o početku bavljenja plesom i problemima s poremećajem u prehrani, a onda je Davora Bilmana osvojila toliko da joj je dao zlatni gumb u 'Supertalentu'.

- Bavim se plesom već nekih desetak godina. Ja sam zapravo balet počela plesati jako kasno - s 15 godina. Započela sam s HNK u Splitu. Na početku su mi pedagozi govorili -samo moraš zdravo jesti da bi imala više energije, i to se stvarno očituje i u tijelu kad kreneš zdravije jesti, onda kreneš i malo gubiti kile. I kako me to krenulo, onda sam ja išla malo još u veće ekstreme i sve više i više sam bila zaluđena tom prehranom, mislila sam da je normalno na takav način se odnositi prema svom tijelu, ako si u baletu, ako si u plesu - započela je.

Foto: Nova TV

- Išlo je do toga da sam na moju visinu od 173 cm imala samo 40 kilograma, dvije godine nisam imala menstruaciju. U jedno momentu su mi pedagozi rekli da neću više moći dolaziti u studio ako izgubim još koju kilu. Onda sam znala da sam napravila nešto loše za sebe. Meni su trebale možda neke dvije godine da samu sebe izvučem iz toga i mislim da je najviše pomoglo to što sam se odselila u drugu državu - ispričala je.

Foto: NOVA TV

- Otišla sam u London na akademiju. A kad sam došla tamo, skužila sam da nisu svi tako minijaturni, to su plesači i viši i deblji i manji, ima svakakvih. Kad vide talent, nitko više ne gleda koliko ti kila imaš - objasnila je te dodala.

- Mislim da je velika razlika mene na stageu i uživo. Bez pozornice sam dosta sramežljiva, ali kad dođem na stage, puma, totalno druga osoba. Puna samopoudzanja, zna što želi i mene inspirira. Na Supertalentu bih voljela ljudima pokazati da oni mogu puno više od toga što jesu, samo ti treba taj neki stage ili nekakva publika i možda ćeš uspjeti iz sebe izvući nešto što nikad nisi mislio da ćeš moći - rekla je.

Foto: Nova TV

A onda je stala pred žiri na pozornicu.

- Takozvana upgreadana verzija brazilske depilacije - komentirala je Martina njezin nastup tijekom izvedbe.

- Ali ja ne kužim kaj gledamo - nadovezala se Maja dok je Paula izvodila show s vatrom.

- A nekakav show, dinner show u 4 ujutro - komentirala je Martina.

Foto: Nova Tv

- Meni se najviše svidjelo kako si ti zapravo tu vatru održala na životu makar si ju u nekim trenucima skroz ugasila - bio je Fabijanov komentarnakon Pauline izvedbe.

- Makar se ovakve stvari rade po malo otmjenijim mjestima, finim pubovima, pgotovo u nekoj svjetskoj priči, putujući po finijim klubovima, večerama, svjektskim lokalima, ne mogu reći da sam vidjela nešto što nisam vidjela, ovo što ti radiš, radiš jako lijepo, zaista divno izvodiš svoju točku, imaš divno tijelo, ali ovo s vatrom mi je toliko dosadno, baš sam se toga nagledala, ti možeš biti zadovoljna u svakom slučaju - Maja.

- Negdje na tragu svega dosad realno. Broj je bio atraktivan, snažan, međuim, na mene nije ostavio dojam izuzev vatre, ne mogu reći ni da mi se svidjelo ni da mi se nije svidjelo - komentirala je Martina.

- Meni je bilo zanimljivo i simpatično - rekao je Davor.

I Iako joj je ostatak žirija dao - Ne, Davor se odlučio Paulu razveseliti sa zlatnim gumbom.

- Ja ću ti reći što ja mislim o ovome svemu - rekao je i stisnuo zlatni gumb.

Foto: Nova TV

- Pa on nije normalan - komentirala je začuđena Martina.

Foto: Nova Tv

- Ti si totalno poludio. Ja mislim Davore da si ti upravo nadogradio sve svoje zlatne gumbove u svojim sezonama - dodala je Maja.

Paula je priznala da zlatni gumb ni u snu nije očekivala.