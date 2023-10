U kostimu Nikole Tesle došao je u 'Supertalent' i napravio Maji srce: 'Vrlo poučno i zanimljivo!'

U petoj emisiji showa 'Supertalenta' došao je Boris Šušnjar iz Karlovca, a predstavio je svoju fascinaciju životom i djelom Nikole Tesle.

- Ako dopustite, ja bih nekako pokušao prenijeti na vas svoju cjeloživotnu fascinaciju elektricitetom - rekao je, a Martinu je sama njegova najava nastupa oduševila.

Foto: NOVA TV

Natjecatelj je tada na pozornicu pozvao svoju malu asistenticu koja je pred žiri stavila dvije kutijice, nakon čega ih je zamolio da otvore prvu kutijicu, što su skupa učinili Davor i Maja, a onda su drugu otvorili Fabijan i Martina.

- Maja je dobila srčeko, mislim da je to sasvim primjereno, a imam i ja jedno srčeko, pa ćemo probati napraviti, što drugo nego elektromotor, od komada žice, baterije i na njega zaljepljenog magnetića' -rekao je natjecatelj te im objasnio kako će to napraviti.

Foto: Nova TV

- Ovo srčeko, ajmo reći, stavite na pod, a magnetić stavite u sredinu i ovo njegovo srčeko gornje, stavite na gornji pol baterije - govorio je, a Bilman je sve dobro napravio, pa se vidio i rezultat nakon čega su mu svi zapljeskali.

Maja je bila oduševljena što su ona i Bilman uspješno odradili svoj zadatak.

- Gospon Tesla, pogledajte, kod nas nije stalo - poručila je vidno ponosna Maja.

Foto: NOVA TV

Natjecatelj je tada došao do Fabijana i Martine i obasnio im njihov zadatak.

- Vi imate bateriju također, imate magnetiće također, malog gospodina ću zamoliti da izvuče ovu alu foliju, a vaš zadatak je da ovaj veći magnetić stavite gore na pozitivni pol baterije i nek baterija bude centrirana. I sad to stavimo na alu foliju, ako ga polegnete, ići će u krug - objasnio im je, a i njihov zadatak je uspio kratko nakon dogovorenog.

Foto: NOVA TV

No tu nije bio kraj zadacima. Na pozornici je bio i jedan uređaj za koji je natjecatelj trebao pomoć asistentice tjekom eksperimenta s kosom.

Ina je stala na izolacijski sloj.

- Ovo je uređaj, kao što biste uzeli balon i protrljali na neku krpu, pa vam se onda kosa diže na glavi, statički elektricitet - objasnio je samoprozvani Nikola Tesla.

Ina je stavila ruku na uređaj, a kosa joj se pomalo krenula dizati u zrak.

- Genijalno - komentirala je Martina.

- Poučno i zanimljivo. Užitak vas je slušati - dodao je Fabijan.

- Toliko je zapravo malo potrebno za zaljubit nekog u područje koje zapravo nije njegovo primarno. Ja sam tužna jer ja nisam imala ovakvog profesora fizike jer bi onda zapravo fascinacija nečim mogla biti prenesena na djecu i onda bi to sve skupa imalo smisla i onda bi se to doista zvalo škola - primijetila je Martina.

- Ja nisam fasciniran znanosti, ali mene si uspio fascinirati - rekao je Bilman.

Foto: NOVA TV

A evo tko se skrivao iza kostima Nikole Tesle.

- Kad sam prvi put doma obukao periku i brkove, onda su mi se smijali tri sata naravno. Ja sam Boris Šušnjar, iz Karlovca sam, 51 mi je godina. Bavim se turističkim šetnjama na jedan malo neobičan način, kostimiram se u lik, ni manje ni više, nego Nikole Tesle - objasnio je.

- On je meni stvarno velika inspiracija, i osoba kojoj se divim, vjerojatno bi mu se svaki put poklonio do poda. Ja kad pričam Teslu, ja to pričam baš s tim jednim žarom, osjećam to u sebi. Jako mi je intrigantna ta cijela misterija oko rada na toj beskonačnoj energiji, zar ne bi bilo bolje da si svi pomažemo? Mislim da tu crticu u sebi imamo svi. Jednostavno mi je pala ideja na pamet, ako ću raditi specijaliziranu temu, da bi bilo stvarno nekako prirodno, da onda i dođem kao Tesla - predstavio se.

Tesla, to jest Boris, je prošao dalje.