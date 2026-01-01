Odabrali ih kritičari Cafea: Ovo su top 5 serija u 2025. godini

GORAN GAVRANOVIĆ

Činilo se da će berba serija u 2025. biti slaba. Nije bilo iznenađujućeg hita poput “Squid Gamea” (dapače, druga sezona “Lignji” bila je osrednji uradak za pabirčenje para) niti nove sezone nekog megahita poput “Breaking Bada”, “Igre prijestolja” ili “The Walking Deada”, ali bila je to sasvim dobra, možda i odlična, godina za serije. I može se reći da su 2025. dominirale ZF serije - bile su najkreativnije, najbolje ujednačene i odgovarale su - zabavno, napeto i nimalo didaktički - na frustracije i strahove društva 2025. - dolasku superiornih ali stranih bića (Artificial Intelligence) i procjepu koji je nastao u odnosu individue i kolektiva, osobe i velikih entiteta (korporacije, države, društva, kolektivnog znanja…).

Ono što je dobro u tim serijama je što one na ta pitanja reagiraju kroz priču i likove, ne docirajući, ne pametujući i nabijajući pitanja i rješenja gledatelju na nos nego jednostavno pripovijedaju zanimljivu priču puštajući gledatelja da sam iz nje uzme ono što mu treba. Ako ništa drugo, da se dobro zabavi.

Odlična argentinska serija “The Eternaut” inspirirana je istoimenim stripom Hermana Germana Oesterhelda i Francesca Solana Lopeza koji je u originalu izlazio krajem 1950-ih (u izdanju Fibre strip je izašao kod nas 2021.). Ono što je u ovoj seriji fantastično jest prije svega originalna distopijska priča te slika i atmosfera koja je istovremeno nostalgična i retro (gotovo pa stripovska) i suvremeno današnja. Radnja se, naravno, događa danas, odnosno jučer. Već sama ta poetika pokrit će neke nezgrapnosti u scenariju koji je ustvari do posljednje epizode ili dvije gotovo pa savršen. Mnogi će, kao i stripu, prepoznati metaforu diktature koja osvaja vlast (a u Argentini su se krvave diktature izmjenjivale gotovo pa do jučer, a sam scenarist Herman German Oesterheld nestao je, s kćerima, u jednoj od tih diktatura), ali također će se baviti i onim što je u pozadini svake diktature, a to je podčinjavanje pojedinca kolektivu i kolektivnoj svijesti i zabludama. Ali prije svega serija je poetična, napeta, zabavna i na trenutke vrlo potresna.

Sličnom temom - što smo to mi kao individue u odnosu na ono zajedničko kolektivno - bavi se i serija “Pluribus” (preporuka za seriju bi trebala biti i to što je njezin autor Vince Gilligan, koji je napisao seriju “Breaking Bad”, a glavnu ulogu igra Rhea Seehorn, nama poznatija kao djevojka Saula Goodmana iz serije “Better Call Saul”) ali ona ide drugim putem. Nakon što izvanzemaljski virus zarazi ljude oni postani - dobri, velikodušni, dijele sva znanja (svi znaju sve)... Ukratko, nastaje savršeno društvo u kojem nema siromašnih, gladnih, nema zločina, izrabljivanja. Jedini je problem što je nekih desetak ljudi na Zemlji ostalo imuno, a Carol Sturka (Rhea Seehorn) jedna je od njih. I ona taj svijet “dobrote” ne vidi kao svoj, ne vidi kao dobar, iako ne zna točno zašto.

“Alien Earth” također se bavi odnosom kolektivnog i individualnog te, kao i prethodna serija, u pozadini ima frustracije i strahove, ali i benefite onog što donosi AI. I, da, nakon što su različiti, uglavnom slabi, prequeli gotovo upropastili odlične filmove o Alienu, ova serija vratila je ugled tim, rekao bih, remek-djelima. Alieni su, napokon, došli na Zemlju, a uz njih tu su neka druga, također vrlo zastrašujuća, strana bića. Serija je iznimno dobro napisana i odglumljena, svijet koji se oslanja na onaj svijet iz filmova, jako je dobro napravljen, a gledatelju ne trebaju neka osobita predznanja da se u taj svijet uđu. Ali ono što je za Aliene najvažnije akcija i specijalni efekti su vrhunski, kao i likovi, koji su odlično napisani i odglumljeni. Jedini nedostatak serije je što je od početka jasno da će se ići na više sezona (pa onda priča nije do kraja zaokružena) te to što se nekako nije iskombiniralo da se poručnica Ripley (Sigourney Weaver) nekako pojavi u seriji. Ali to bi već bilo previše tražiti.

“Riot Women” govori o pet žena (već debelo na rubu 60-ih) koje odluče osnovati rock bend i prijaviti se za na lokalni talent show. Ovako bi se reklo neka simpatična priča, ali autorica serije je Sally Wainwright jedna od najboljih scenaristica danas i autorica vrhunske serije “Happy Valley”. U pukih šest epizoda ona će uz vrhunsku dramu i jako dobar humor ispričati priče (tragedije) svojih likova, ali nenametljivo i efektno ispričati i sve ono što muči žene u društvu u kojem još vladaju muškarci. I pritom će reći mnogo više, jasnije i potresnije sve ono što borkinje i borci za ženska prava govore a da pritom gledatelju ništa ne nameće. I to će, vjerujem, i najtvrđeg macho-patrijarhalnog tipa navesti da se zapita i uvidi. Mala-velika serija koja počiva na fantastičnom scenariju i vrhunskoj glumi.

Iako nisam ljubitelj serije “Adolescence”, ona stvarno jest jedna od najboljih ove godine. Prije svega to počiva na vrhunskom Stephenu Grahamu (ali on je odličan u svakoj seriji i filmu). Serija dobro je napisana, odlično je odglumljena i govori o nečemu što nas sve muči. Ono što je u seriji dobro jest to što ne daje nikakve odgovore, jednostavno postavlja pitanja na koja, bojim se, odgovora nema. A pitanja su često važnija od odgovora.

Bonus: Slow Horses, 5. sezona. Već je peta sezona serije “Slow Horses” o špijunima luzerima koji tavore negdje u špijunskom čistilištu bez mnogo nade da će se iz njega ikad izvući. Serija je duhovita, zabavna i puna dobre akcije, a Gary Oldman u ulozi Harryja Lamba jednostavno je nenadmašan, iako je ustvari cijela ekipa glumaca odlična i vidi se da se jako dobro zabavljaju radeći seriju. Ono što je kod serije važno za reći jest da ona iz sezone u sezonu drži vrhunsku kvalitetu bez naznaka da će pasti.

IVAN BUČA

SEVERANCE, 2. sezona, Apple: Jedna duša, a nas dvoje. Tako se osjećaju akteri crnohumorne distopije “Severance”, briljantne serije koju, s obzirom na vrlo usku publiku Apple TV-a, nazivaju i “najboljom serijom koju nitko nije gledao”. Dobar glas se ipak daleko čuje, pa je i “Severance” nakon odličnog odjeka prve sezone dobio drugu, još slojevitiju i mračniju, a u pripremi je i treća. Zaposlenici misteriozne tvrtke Lumon Industries, koji su iz različitih razloga pristali na zahvat na mozgu kojim im je svijest o privatnom životu odvojena od poslovnog, i dalje pokušavaju složiti mozaike svojih odvojenih postojanja i ispuniti naoko besmislene radne zadatke. Kolege Mark S. (Adam Scott) i Helly R. (Britt Lower) pružaju značajan otpor šefu Sethu (Emmyjem ovjenčani Tramell Tillman) otkrivajući uznemirujuće detalje o tvrtki koji uključuju okvire za slike, uredske zabave i - žrtvovanje kozlića. Glumačka postava, u kojoj blistaju John Turturro i Christopher Walken, funkcionira kao savršeni orkestar kojim dirigiraju kreator Dan Erickson i izvršni producent Ben Stiller.

THE PITT, 1. sezona, HBO MAX: Trideset godina nakon premijere “Hitne službe” Noah Wyle opet se nalazi na hektičnim bolničkim hodnicima, ovaj put u seriji “The Pitt” (skraćeni naziv za hitni odjel fiktivne bolnice u Pittsburghu). Serija od 15 epizoda prati 15 sati u jednoj smjeni dr. Michaela Robinovitcha (Wyle), iskusnog liječnika s traumom iz pandemije covida, koji u posao uvodi četvero mladih stažista. Adrenalinska režija i emotivne situacije kroz koje prolaze zaposlenici “The Pitta” ostavljaju vas prikovane za sjedala. Druga sezona stiže u siječnju.

DEPT Q, 1. sezona, Netflix: U moru policijskih serija 2025. sigurno ima razvikanijih od ove serije, ali prinosimo pozornosti ovu dinamičnu i pitku ekranizaciju romana danskog autora Jussija Adler-Olsena s mjestom radnje u Škotskoj. Matthew Goode je detektiv Carl Morck, koji se nakon ranjavanja suočava s PTSP-om i novim radnim zadacima - rješavanjem zaboravljenih zločina. Uz pomoć svog dr. Watsona, bivšega sirijskog policajca Akrama Salima, Morck se baca na slučaj nestale tužiteljice. Napeto i zabavno.

BLACK MIRROR, 7. sezona, Netflix: Prošlo je 15 godina otkako je autor Charlie Brooker upoznao svijet sa svojim satiričnim vizijama ne tako daleke budućnosti u prvim epizodama “Black Mirorra”. Zanimljivo je i zastrašujuće koliko su se neke Brookerove ideje približile stvarnosti, ili čak realizirale. Ni u sedmoj sezoni njegova varijanta “Zone sumraka” ne prestaje postavljati neugodna pitanja o tome kako tehnologija proždire ljude i naš način života, od videoigara, influencera, umjetne inteligencije, ovisnosti o društvenim mrežama i pakla birokracije. Zvjezdanu glumačku postavu predvode Chris O’Dowd, Rashida Jones, Paul Giamatti, Jesse Plemons...

aka CHARLIE SHEEN, Netflix: Zlikovac godine nije ni serijski ubojica Ed Gein, ni klaun Pennywise iz “Dobro došli u Derry”, ni Vecna iz “Stranger Thingsa”. Ta titula pripada Charlieju Sheenu, koji je u dvodijelnom dokumentarcu htio pokajnički objasniti što je, i zašto, učinio od svog života, a zapravo je pokazao kako je temeljito i kukavički uništavao ljude oko sebe. Ne postoji pogrešan put koji Sheen nije odabrao, pritom uvijek vodeći računa da spasi sebe, a s drugima što bude. Više od svjedočanstava Sheenovih bivših supruga i partnerica, kolega glumaca, osobnih dilera i zaštitara, o Charlieju Sheenu govori šutnja njegova oca Martina, koji je uvijek bio uz njega i pokušavao ga izliječiti. Sheen stariji, kao i brat Emilio Estevez, odbio se pojaviti u dokumentarcu, koji ipak daje fascinantan uvid u mračni (polu)svijet Hollywooda.

MORANA ĆOSIĆ

Godina 2025. bila je plodna za televizijsku produkciju. Nakon što se industrija oporavila od zastoja prethodnih godina, gledatelji su nagrađeni povratkom omiljenih franšiza i premijerama serija koje pomiču granice. Od znanstvene fantastike koja propituje temelje ljudskosti do britanske drame koja je pokrenula društveni dijalog, ovih mi se pet naslova posebno istaknulo originalnošću, utjecajem i kvalitetom.

PLURIBUS, Apple TV: Hvaljeni autor Vince Gilligan, tvorac “Breaking Bada”, vratio se s potpuno neočekivanim, ali briljantnim projektom. Serija “Pluribus” prati ciničnu spisateljicu kao jednu od rijetkih preostalih individualaca u svijetu gdje je izvanzemaljski virus pretvorio čovječanstvo u kolektivnu svijest. Gledatelji su seriju proglasili pametnim orvelijanskim upozorenjem o gubitku slobode misli. Pohvale idu Gilliganu, koji je majstorski spojio napetost i crni humor.

BLACK MIRROR, Netflix: Antologijska serija Charlieja Brookera vratila se na Netflix sa sedmom sezonom i dokazala da i dalje ima relevantan pogled na našu tehnološku sadašnjost. Nove epizode nastavile su istraživati mračnu stranu inovacija, a posebnu pažnju privukao je nastavak hvaljene epizode “USS Callister”, koji je oduševio fanove i potvrdio da “Crno zrcalo” ostaje nezaobilazno štivo.

THE WHITE LOTUS, HBO Max: Treća sezona satiričnog fenomena Mikea Whitea odvela je gledatelje na Tajland. “Bijeli lotos” je i ovoga puta okupio novu, disfunkcionalnu skupinu bezobrazno bogatih gostiju i secirao njihove privilegije i neuroze s prepoznatljivom oštrinom. Fanovima je u seriji jedino nedostajala Jennifer Coolidge, a cijela glumačka postava briljirala je u portretiranju likova koje publika voli mrziti.

ADOLESCENCE, Netflix: Malo koja serija je ove godine izazvala toliko reakcija kao britanska mini-serija “Adolescence”. Kreacija Jacka Thornea i Stephena Grahama prati obitelj čiji se svijet sruši kad njihova 13-godišnjeg sina uhite zbog ubojstva. Serija se beskompromisno bavi temama toksične muškosti i opasnostima interneta. Snimljena je u kontinuiranim kadrovima, što stvara klaustrofobičnu i intenzivnu atmosferu.

THE LAST OF US, HBO Max: Druga sezona postapokaliptične sage možda nije posve rasturila kao prva, ali gejmer u meni ne može je izostaviti. Adaptirajući znatno mračniji drugi dio video igre, serija je produbila emocionalne uloge i podigla produkcijsku ljestvicu. U fokusu je Elliena potraga za osvetom, a izvedba Belle Ramsey ponovno je bila u središtu pohvala. Bolno je bilo samo zbog Pedra Pascala... ali nećemo spojlati za one koji nisu gledali.

ŽIVORAD TOMIĆ

ASURA, Netflix: Asure su indijska polubožanstva, a junakinje serije najboljega suvremenoga japanskog redatelja, Hirokazua Koreede, četiri su sestre s kraja sedamdesetih koje su, poput asura, ponosne, strastvene, ljubomorne i neprestano u sukobima sa svima i samima sobom. Stilski savršena, vizualno raskošna (snimljena 35-mm filmskom vrpcom), polaganog ritma i toliko nenametljiva da i nije nalik na seriju nego sedmosatni igrani film. “Asura” je remek-djelo.

STUDIO, Apple TV+: Autori američke serije, Seth Rogen i Evan Goldberg, strastveno i maštovito otvaraju komičan, satiričan, kritičan, mračan, bezobrazan, emotivan i nadasve zabavan pogled u produkcijsku utrobu današnjeg Hollywooda. “Studio” ne štedi nikog, ali to radi s ljubavlju jer tvorci serije rade komediju o sebi, a nitko nije tako nenormalan da sebe barem malo ne voli. Hvaljena komedija godine trijumfirala je osvojivši 13 Emmyja.

GEPARD, Netflix: Sicilijanski plemić Giuseppe Tomasi di Lampedusa 1956. napisao je roman, a milanski plemić Luchino Visconti 1963. snimio film o umiranju svijeta talijanskog plemstva sredinom 19. stoljeća, kad Garibaldi pokreće revoluciju za ujedinjenje Italije. Njihova su remek-djela aristokratske muške priče. Raskošna i spektakularna talijanska serija, najskuplja do danas, građanska je i ženska u kojoj se sva politička zbivanja zrcale u ljubavnim dramama dviju djevojaka, plemenite kćeri sicilijanskog princa i ambiciozne građanke novog doba.

KAKO POSTATI ODVJETNIK Netflix: Junaci su ugledni i strogi odvjetnik i darovita, naoko kaotična početnica. Od prve su zajedničke scene protivnici i saveznici, što je uzbudljiva matrica njihova budućeg odnosa. U ovoj izvrsnoj seriji nema čega nema, ali sva melodrama i svako pretjerivanje izviru iz srca i pameti dvoje junaka koji nose teret svega što je u svijetu nepravedno i nemoguće i rade u poslu u kojemu pravo i pravda nisu uvijek na istoj strani.

KARMA, Netflix: Južnokorejska “Karma” ne divi se ljudskoj vrsti. Dobrote ima na kapaljku, pohlepe, sebičnosti, mržnje i okrutnosti u izobilju. Ljudi se gaze automobilima, ubijaju lopatom, živi režu bez anestezije, vade im se organi, leševi zakapaju u dvorišta. Smisao života petero lica serije je novac. Šestog lica, osveta. Daroviti scenarist i redatelj serije, Lee Il-hyung, nije slikovno okrutan, ali je jak u stvaranju atmosfere mračnog svijeta ljudi kojima je dobrota nepoznata.

RENATO JUKIĆ

Valjda će dogodine biti bolje... Tako bih, ukratko, sažeo 2025. što se tiče serija. Puno smo toga pogledali, ali nije nas puno toga oduševilo. A najveća razočaranja doživjeli smo od serija od kojih smo najviše očekivali. “Squid Gameu” je bilo bolje da je ostao na jednoj sezoni, međutim nije ovaj azijski hit jedina serija koja je krenula putem “Walking Deada”... Ali tu smo da izdvojimo one najbolje naslove godine, pa se umjesto kukanja posvetimo onome dobrome što smo ove godine gledali. Za početak, par naslova koji nisu ušli na listu top pet.

“The chair company” (HBO Max) predivno je bizarna serija, “Lockerbie: Search for truth” (Peacock) ušla bi na listu top pet da su se potrudili malo bolje razviti druge likove, ne samo onaj Colina Firtha, “South Park” je krenuo u totalni rat protiv Trumpa, ono što smo ove sezone gledali tamo teško je opisati riječima, “Chief of war” (Netflix) s Jasonom Momoom vizualno je predivan, ali tu se više pazilo da sve bude izvorno i lijepo, a ne na radnju i razvoj likova...

‘Ajmo na top pet, bez dodjeljivanja pozicija. U vrijeme dok fašizam u svijetu raste, serija “MUSSOLINI: SIN STOLJEĆA”, Sky puno nas toga može naučiti. Ono glavno, glasna manjina može “progutati” šutljivu većinu... Mussolinija je Luca Marinelli savršeno utjelovio, rapsodija od uloge. Razbija se tu često zid između glumaca i publike, već nakon deset minuta gledanja znate da je ova serija dobra, nakon pola sata shvatite da je izvrsna. Odmah u prvoj epizodi tu je i Rijeka, tu su i Gabriele D’Annunzio i njegov suludi plan, puno je tu spletkarenja, ali otprilike sto godina od početka radnje serije, previše je tu, nažalost, sličnosti s današnjicom... A znamo kako je onda sve završilo.

“AMERICAN PRIMEVAL”, Netflix, često je mučna za gledanje. U ovom vesternu, smještenom sredinom 19. stoljeća, pratimo sveopći rat civilizacija i ideologija. Indijanci protiv američke vojske, mormoni protiv Indijanaca, američka vojska protiv mormona, “obični” doseljenici protiv Indijanaca... Svi su ratovali sa svima za komad “obećane zemlje”. Priča je to o preživljavanju, ljudskoj ambiciji i granicama koje su pojedinci spremni prijeći kako bi osigurali budućnost za sebe i svoje najbliže... Sjajna je, kao i prijašnjih 16., bila 17. sezona

“IT’S ALWAYS SUNNY IN PHILADELPHIA”, Hulu. Najbolja mračna komedija na televiziji, savršeno poremećena, svaka čast De Vitu što i dalje drži korak, a često i nadmaši, svoje mlađe kolege...

Iako je najbolja survival serija ove godine trebao biti “The Last of Us”, titula ipak odlazi argentinskom “THE ETERNAUT”, Netflix. Usred ljeta krene snijeg, snijeg ubija sve što dotakne, otac kreće u potragu za djetetom, nailazi na prepreke, odjednom evo i vanzemaljaca... Okej, možda je malo predvidljivo, ali neka je. Ne treba ići komplicirati, kao, npr. “Waking Dead”. (Da, još jedan hejt na njih).

I zadnja, koja zatvara listu, “THE LOWDOWN” Hulu. Ako ste voljeli “Shameless”, voljet ćete i ovu verziju na steroidima. Paranoja, teorije zavjera, korupcija, novinarstvo... Svega ima tu. Ethan Hawke odigrao je savršenu ulogu.