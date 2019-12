Odbačena je tužba: Lidija Bačić prošla nekažnjeno za napad...

Pjevačica Lidija Bačić (34) ponovo se nije pojavila na saslušanju na Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu zbog remećenja javnog reda i mira naročito drskim ponašanjem. Bačić je prijetila novčana kazna do 1200 kuna ili do mjesec dana zatvora, a preko odvjetnice je dostavila pisanu obranu u kojoj optužbe poriče.

Foto: Instagram

Pjevačica se parkirala svojim Audijem 17. svibnja oko 20 sati na pločniku Varšavske ulice. U tom trenutku su prolazile novinarka Marina Š. i Ljiljana F. te su ubrzo pale uvrede, a potom i fizički obračun.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Priča pjevačice razlikuje se u dijelovima prijave prolaznica, kao i u tome tko je koga 'častio' psovkama. Svoju stranu priče Bačić je sastavila u privatnu tužbu za uvredu protiv Marine i Ljiljane. Bačić je od suda tražila da prolaznice kazni sa 100 dnevnih dohodaka, piše Jutarnji list no odvjetnica pjevačice je tužbu na današnjem ročištu povukla.

Foto: Facebook/PIXSELL/Reuters

Prolaznice su također uzvratile protutužbom te u njoj traže da se pjevačica kazni sa 180 dnevnih dohodaka no i one su danas, kako saznajemo, odlučile ukinuti protutužbu.

- Lidija se ni jednom nije pojavila na sudu. Svaki put je došla njezina odvjetnica. Sad je rekla da želi povući tužbu, pa smo i mi povukle protutužbu. Uredu mi je što je cijeli događaj ovako završio. Bitno mi je da sam to 'skinula' s vrata - rekla je za 24sata Marina Š.

Foto: Facebook/PIXSELL/Reuters

Podsjetimo, novinarka je tvrdila da je te večeri htjela upozoriti pjevačicu da tako ne smije stajati, a onda nespretno pala na njen retrovizor i krenula uslikati registraciju pjevačice kako bi ju mogla prijaviti policiji. Lidija je tada izletjela iz automobila, šutnula novinarkinog psića te fizički nasrnula na novinarku i njenu prijateljicu.

Foto: Instagram

Pjevačica ima drugačiju stranu priče. Ona je u tužbi tvrdila da je sjedila u zaustavljenom autu na pločniku Varšavske i razgovarala na mobitel s menadžerom Farukom Buljubašićem, kad su joj prolaznice prišle te počele udarati po staklima i krovu cijelom dužinom. Pritom su je snimale i vrijeđale pogrdnim riječima i psovkama: 'K*čketino, je*em ti mater, ku*vo'.Tvrdila je kako prvotno nije reagirala na napade pa su joj se prolaznice dalje nastavile obraćati riječima: 'Ignorira nas, priča na mobitel' i potom joj zaklopile desni bočni retrovizor na kojem su oštetile lak. Iznervirana Bačić zatim je izašla iz auta, a prolaznice su je nastavile, tvrdi Bačić.

Detalje o incidentu svojevremeno nisu htjeli komentirati ni Lidija i njen menadžer.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Mi nećemo sudjelovati u medijskim procesima jer je za to mjesto na policiji ili sudu, s tužbama i protutužbama. Hrpa neistina i dezinformacija može biti prenesena i to je odluka medija, ali mi nećemo sudjelovati u hajci i nemamo komentara - rekao nam je Buljubašić. Podsjetimo, pjevačici to nije bio prvi put da je stala s automobilom na zabranjenom mjestu.

- Bio sam s prijateljem u autu, išli smo po rekete za tenis kada smo vidjeli Lidiju da je zaustavila automobil na pločniku kod Jordanovca. Upalila je četiri žmigavca, izašla iz auta i ušla u dvorište na drugoj strani ulice.

Foto: snimio čitatelj 24sata

U lipnju nam je to pričao čitatelj (21) koji u ulici Gornji Prečac u zagrebačkom kvartu Jordanovac snimio pjevačicu kako se još jednom automobilom popela na nogostup i tako ostavila zaustavljeni automobil. Pjevačica je, priča nam čitatelj, automobil zaustavila jednim dijelom na pločnik, a drugim na cestu.

Inače, ulica Gornji Prečac je jednosmjerna i u njoj, na mjestu gdje je Bačić parkirala, nije postavljen znak da je zabranjeno parkiranje ili zaustavljanje. Međutim, mjesto na kojem je Lille ostavila svoj automobil prepuno je prometnih stupića koji sprječavaju da se netko parkira na pločniku.

POGLEDAJTE VIDEO: