Odgojio je brata i dijete koje je njegova supruga dobila u aferi, obožavatelj ga je pokušao ubiti

Marshall Bruce Mathers III, poznatiji u svijetu kao Eminem, američki je reper i producent koji se proslavio 90-ih godina uspješnim albumima i singlovima. Do danas je surađivao s brojnim kolegama, a zbog svoje glazbe i privatnog života često je na glasu bio kao kontroverzna zvijezda. Od početaka karijere rušio je predrasude, a zbog njega je scena prihvatila bijelce u žanru hip-hop glazbe, kojom su dotad uglavnom dominirali crnci. Kroz glazbu se osvrtao na politiku i društvene promjene, a mnogi ističu kako je jedan od najboljih repera svoje generacije.

Foto: ABACA ABACA PRESS/PRESS ASSOCI

Eminemov debitantski album bio je "Infinite" iz 1996. godine, a nakon EP-a "Slim Shady" iz godine kasnije planetarno se proslavio. Albumom "The Slim Shady LP" 1999. je osvojio mainstream, a uslijedio je niz uspješnih albuma kojima je rušio rekorde. Posljednji studijski album "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)" objavio je prošle godine.

Bavio se i filmom, a 2002. godine je glumio u drami "8 milja" te je pobrao pohvale kritike za ulogu u kojoj je glumio sam sebe. "Lose Yourself", pjesma koja je na playlisti filma, dobila je Oscara za najbolju pjesmu iz filma te je osvojila top liste diljem svijeta. Procjenjuje se kako je tijekom karijere prodao preko 220 kopija albuma, što ga čini jednim od najprodavanijih glazbenika svih vremena. Na policama ima 15 Grammyja, 17 Billboardovih nagrada, 15 kipića MTV Video Music Awardsa te je primljen u Rock n' roll Kuću slavnih.

Foto: Startracks/PRESS ASSOCIATION

Na vrhuncu slave je pažnju plijenio vezom s Kimberly Ann Scott, poznatijom kao Kim. Eminem i Kim su se upoznali u srednjoj školi. Nakon što je sa svojom sestrom blizankom pobjegla od kuće kada je imala 15, uselile su se s 15-godišnjim Eminemom i njegovom majkom. U siječnju 1991. započela je njihova dugogodišnja veza tijekom koje su često prekidali i mirili se, a nije joj ostao dužan ni u svojim pjesmama. Njihova kći Hailie Jade rođena je 1995. godine i to je jedino Eminemovo biološko dijete. Glazbenik je kasnije posvojio svoju nećakinju Alainu Marie i Kiminog sina kojeg je dobila nakon afere, Steveija Lainea. Odgojio je i svog polubrata Nathana. Glazbenikova majka Debbie preminula je prošle godine.

Eminem i Kim su pred oltar stali 1999., no rastali su se dvije godine kasnije. Ponovno su se vjenčali 2006. godine, no samo par mjeseci nakon Eminem je ponovno predao papire za razvod. Kim je pričala kako je htjela održati stabilnost u glazbenikovu životu, no u tome nije uspjela. Unatoč svim usponima i padovima, uspjeli su održati dobru vezu zbog svoje kćeri i ostale djece koju su zajedno odgajali.

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Glazbenik je u međuvremenu ljubio pokojnu glumicu Brittany Murphy s kojom je glumio u "8 milja", no nisu dugo bili zajedno. Godine 2002. je komentirao kako je u vezi s Mariah Carey, no ona je uvijek demantirala navode da su ikada bili zajedno. Prepucavali su se preko medija, a ta svađa nastavila se do danas, iako se više ne razmeću ružnim riječima jedan o drugome.

Tijekom karijere je imao nekoliko "okršaja" s fanovima, a u travnju 2020. godine zbio se najgori od njih. Matthew David Hughes provalio je u Eminemovu kuću u Michiganu tako što je ciglom razbio prozor u kuhinji. Glazbenik ga je ugledao kada se probudio, a Hughes je stajao iza njega te ga je namjeravao ubiti. Muškarac je na kraju završio iza rešetaka, a istraga je pokazala kako je već neko vrijeme pokušavao pratiti glazbenika.

53-godišnji glazbenik već je dugi niz godina na udaru medija i obožavatelja zbog navodnih plastičnih operacija kojima se podvrgnuo. Iako nikada nije priznao da je bio "pod nož", mnogi su komentirali kako nije moguće da izgleda toliko drugačije, a da nije bio na operacijama. Neki su promjene na njegovu licu "opravdali" zbog ovisnosti i droga s kojima se borio tijekom godina, no Eminem o svemu i dalje mudri šuti.