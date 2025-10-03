Mariah Carey o navodnoj svađi s Eminemom: Možda ima istine

Glazbena diva Mariah Carey očito ne mari previše za drame u svojoj karijeri. Pogotovo kada se radi o navodnim dugogodišnjim razmiricama koje ima s kolegom Eminemom. Pjevačica je nakon dugo godina napokon komentirala glasinu da s Eminemom ne razgovara jer je odbila utjeloviti ulogu njegove majke u filmu '8 milja'.

Dala je intervju za Watch What Happens Live povodom svog novog albuma, no nije se ustručavala komentirati sve što je bilo na tapeti. Voditelj Andy Cohen ju je izravno pitao nekoliko detalja o svađi i kako je ona počela.

- Nisam više sigurna tko je kome prišao. Možda ima i istine u cijeloj priči, nisam sigurna. Sve ovisi o tome što on misli o tome - rekla je Mariah Cohenu, no čitavo je vrijeme u svojim odgovorima imala i misterioznosti.

- Iskreno me nije briga. Što god da je komentirao o meni, okej je. Zapravo nije, ali to je stih iz rap pjesme - zaključila je pjevačica.

U lipnju ove godine, bivši menadžer Mariah Carey je komentirao je kako su se pjevačica i kolega čuli telefonski te da je ona bila uzbuđena zbog uloge Stephanie Smith u filmu '8 milja', no kasnije je sve krenulo nizbrdo. Nije siguran što se dogodilo, no sve je pripisao pjevačičinoj nesigurnosti.

Stephanie Smith u filmu je na kraju utjelovila Kim Basinger, a film u kojoj su velike uloge imali Brittany Murphy i Mekhi Phifer postigao je veliki uspjeh. Zaradio je više od 240 milijuna dolara, a Eminemova pjesma 'Lose Yourself' iz tog filma je dobila i Oscara za najbolju originalnu pjesmu.

Svađa između Mariah i Eminema navodno traje još duže od spomenute situacije. Naime, Eminem je tvrdio kako je hodao s Mariah 2001. godine, no pjevačica je sve negirala. Prepucavali su se i preko pjesama, a singl 'Obsessed' Mariah je navodno posvetila Eminemu.

