Blockbuster, koji je u kina stigao 17. srpnja, adaptacija je Homerova starogrčkog epa i prati Matta Damona u ulozi Odiseja, grčkog kralja Itake, na njegovu opasnom desetogodišnjem putovanju kući nakon Trojanskog rata.

Film je ostvario zaradu od 1,7 milijardi dolara diljem svijeta, čime je nadmašio pustolovni film "Jurski svijet" iz 2015. godine i postao najuspješniji film studija Universal dosad.

Očekuje se da će "Odiseja" ovog vikenda postati dvanaesti film s najvećom zaradom svih vremena i treći najuspješniji film koji nije dio neke franšize.

Riječ je o filmu s najvećom zaradom u karijeri Christophera Nolana. Na kino-blagajnama zaradio je više od milijardu dolara u manje od mjesec dana od početka prikazivanja.

Budžet za produkciju "Odiseje" navodno je iznosio 250 milijuna dolara, bez troškova marketinga, što ga čini jednim od najskupljih filmova u Nolanovoj karijeri.