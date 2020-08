- Chadwicku je tre\u0107i stadij raka debelog crijeva utvr\u0111en 2016. godine i on se \u010detiri godine borio, ali bolest je napredovala do \u010detvrtog stadija.

Kao pravi borac, Chadwick je sve izdr\u017eao i donio vam mnoge filmove u kojima ste u\u017eivali. Od 'Marshalla' preko\u00a0'Da 5 Bloods' i brojnih drugih, svi su snimljeni tijekom i izme\u0111u brojnih operacija i kemoterapija. Najve\u0107a \u010dast u njegovoj karijeri bila je o\u017eivjeti kralja T'Challu u 'Crnoj panteri'.\u00a0

Preminuo je u svom domu, a uz njega su bili supruga i obitelj. Oni zahvaljuju svima na brizi i molitvama i vjeruju kako \u0107e svi po\u0161tivati njihovu privatnost u ovim trenucima - objavili su na njegovu Twitteru.

Boseman je, nakon zavr\u0161etka akademije u New Yorku, po\u010deo gluma\u010dku karijeru u predstavama i na televiziji. Lomio se izme\u0111u re\u017eije i glume, a pozornost je privukao 2013. godine ulogom legende bejzbola Jackieja Robinsona u filmu '42' .

Glumio je i legendu soula Jamesa Browna u filmu 'Get on up' 2014. godine. S Marvelom je sklopio ugovor za ulogu kralja T'Challe 2016. godine te se u toj ulozi trebao pojaviti pet puta. Prvi put je to bilo 2016. u tre\u0107em nastavku serijala 'Kapetan Amerika', a 2018. je njegov junak dobio samostalan film 'Crna Pantera'. Film je bio megahit s zaradom od 1,3 milijarde dolara, a bio je nominiran i za sedam Oscara, uklju\u010duju\u0107i i onaj za najbolji film.

Boseman je jo\u0161 dvaput glumio Crnu Panteru, u zadnja dva dijela serijala Avengers, a novi samostalan film o kralju T'Challi trebao je iza\u0107i 2022. godine.