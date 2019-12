'Odluku suda ne priznajem, ali ću je poštovati zbog djeteta...'

U pravnoj bitci oko skrbi za sina Severina Kojić (47) izgubila je spor s Milanom Popovićem (54). Sutkinja Tea Golub donijela je privremenu mjeru i odlučila u presudi da dijete živi s ocem te da on samostalno brine o zdravlju i obrazovanju djeteta.

U intervjuu za Jutarnji list pjevačica je prvi put progovorila o novonastaloj situaciji:

- Sve sam očekivala, ali samo ne ovo. Istina, bojala sam se, pogotovo nakon tog zadnjeg ročišta, i to iščekivanje odluke je bilo najgore, Ali, sada me više ničeg nije strah. U životu sam doživjela dosta stvari zbog kojih sam se najčešće sramila zbog drugih, rijetko zbog sebe. Ali, to je život i ovo je također jedno veliko iskušenje koje ću svakako izdržati jer mom djetetu trebam onakva kakva ja jesam, a to je dobra, zdrava i prisebna majka, bez obzira na to što piše u toj presudi. To su samo neka slova i kao što je Tito rekao: Ne priznajem njihov sud, ali ću ga poštovati. Nema mi druge. Ničega se više ne bojim' - rekla je Severina za Jutarnji list, koja je opet 'napala' sutkinju Golub i školu koju je njezin sin pohađao, prozivajući ih za pristranost.

- Ja sam prije svega ponosna na svoje dijete. Messi objavljuje sliku svoje djece na Instagramu, Luka Modrić, a meni je zabranjeno sudskom odlukom da objavljujem fotografiju sa sinom koji se smije na Instagramu jer to nekog boli, ali eto. Meni ne treba slava, mene svi znaju 30 godina i znaju me duže nego što traje garnitura pojedinih ljudi u ovim institucijama koji su dozvolili da se ovo dogodi. Ja jesam poznata, ali ja sam to postala zbog onoga što radim i volim to što radim, kao što to rade i Novak Đoković i Messi, koji također imaju djecu i s njima se pojavljuju u javnosti. Ali, na mene se gleda drugačije. I sljedeći vikend imam koncert u Areni i moj sin je baš htio biti na tom koncertu i radovao se tome kad smo bili u Splitu. Bit će tamo puno druge dice, ali moj sin tamo neće moći biti - dodala je pjevačica.

U nastavku intervjua rekla je kako njezin bivši partner nije zapravo ni bio u životu djeteta prvih godinu dana njegova života, a sad će ga on odgajati.

- Prvih godinu dana ga uopće nije vidio. Nije čuo njegov prvi zvuk, nije vidio kad je prohodao, nije želio doći na krštenje. Kad sam ga vidjela kako daruje inkubatore nekoj drugoj djeci, meni je to bilo strašno. On je znao da me to boli. Ali, ja sam napravila jednu odličnu stvar jer sam pobjegla iz takvog odnosa - ispričala je.

Prema presudi, Severina će sina moći viđati dvaput na tjedan po pet sati te svakog drugog vikenda ako se bivši partneri drugačije ne dogovore. Odluka je nepravomoćna, ali žalba na privremenu mjeru ne odgađa njezino izvršenje.

- Mislim da imamo argumenta da ovakva odluka ne opstane i, kao što sam rekla, ne priznajem je, ali ću je poštovati radi dobrobiti svoga djeteta - zaključila je Severina.

