Severina se oglasila: 'Oprosti im sine, ne znaju što čine...'

U pravnoj bitci oko skrbi za sina Severina Kojić (47) u četvrtak izgubila je spor s Milanom Popovićem (54). Sutkinja Tea Golub donijela je privremenu mjeru i odlučila u presudi da dijete živi s ocem te da on samostalno brine o zdravlju i obrazovanju djeteta.

Sinoć oko 20:10 iz Severinina stana na zagrebačkom Kozjaku izašli su pjevačica, njezin sin, suprug Igor Kojić i još jedna ženska osoba.

Sjeli su u crni Audi i otišli 'ostaviti' dječaka ocu. Splićanka je u roku od 20 minuta nakon što je predala sina utrčala u kuću da je susjedi ne vide.

Pjevačica se danas prvi put oglasila, a njezino priopćenje prenosimo u cijelosti.

- Znaš sine, to su samo neki papiri koje je netko ispisao i postoje neka slova koja je netko natipkao u riječi koja ne vrijede za nas dvoje. Oduzeli su nas jedno od drugog fizički,ali to je sve sto su mogli. Nakon 7 i pol godina sada su mi dali da te viđam 88 sati mjesečno. Hej,pa to je ipak 88 sati. Mogli su i manje, sve su mogli i sve su napravili da nas povrijede. Ali,znaš što sve mi možemo ,ti i ja sa 88 sati? Możemo čuda.Dali su mi da dvaput mjesečno mogu prespavati s tobom i uspavati te....Hej, koliko se mi možemo ispričati za te dvije večeri oni ne mogu ni zamisliti. Sve druge večeri mama će te zamišljati. Jer ti se pretvaraš u svaku moju misao i svaka moja misao se pretvara u tebe. Mogu mi te neki strani ljudi zabraniti,ali mi ne mogu zabraniti da te volim, da mislim na tebe svaku sekundu.Ovo je sine samo ružan san i mama obećava da ćemo se brzo probuditi. Opet ćemo se mi uspavljivati svaku večer, a o tome će odlučiti ”gospodin vrijeme”. Dotad, mama je uvijek uz tebe i ovo ce brzo proći sine. Oprosti što ti nisam stigla ni objasnit Što se jučer dogodilo, imali smo puno vażnijih stvari....gledali smo “Toy story 4” pa smo pekli palačinke, pa smo se igrali zoološkog...nije bilo vremena za tugu ni za objašnjenje... Morala sam te odvesti...Išli smo sa osmjehom. Te čudne riječi koje postoje samo na papiru, ali ne i u stvarnosti, napisala je jedna teta koja ne zna tko smo mi i koja se igra s nama...Teta je na višem nivou igrice. Uvela je nova pravila u igricu zvanu “hrvatsko pravosuđe”. Mi samo nismo ovo ni slutili, nismo znali pravila. To su njena pravila, njihova, ne naša. Samo ti meni budi dobro i sve će biti dobro. Mama je dobro Robyne moj, tvoj Batman te čeka. I Oprosti im sine jer stvarno ne znaju što čine - napisala je Severina na svom Instagram profilu.

Odvjetnik Milana Popovića zadovoljan je odlukom.

- Zadovoljni smo s presudom iako je još nepravomoćna. Nadamo se da će se majka držati privremene mjere - rekao nam je Milanov odvjetnik

