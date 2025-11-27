Odnosi u 'Ljubav je na selu' bukte! Suzana Robertu očitala bukvicu, Ajda napustila Dejana

Najstariji farmer Željko organizirao je veselo druženje sa svojim prijateljima kako bi upoznali njegove odabranice. A iako ih je molio za pomoć pri uređenju i serviranju, svejedno je htio imati glavnu riječ pa se nije ustručavao kritizirati ih.

- Želi biti viši od žene, da on ima pravo, da dominira i baš je to pokazao - žalila se Sara, a složile su se i ostale.

Ipak, večer se nastavila uz ples i pjesmu, a farmer je pokazao kako barata bubnjevima.

Kod Roberta u Donjoj Voći Suzana je i dalje demonstrirala koliko je vrijedna cijepajući drva, a Robert je poveo Ankicu u šetnju, zadovoljna što imaju malo vremena nasamo. Priznala je da čeka da on napravi prvi korak.

Suzana mu je jako zamjerala što je povučen i ne želi je pored sebe. Iako je rekla da se malo ohladila od njega, ljubomora je ipak bila vidljiva. Nije ga propustila pitati gdje je bio i zašto joj ne posvećuje pažnju. Njezini su upiti jako naživcirali farmera.

- Jako se zaljubila u Roberta i ne može podnijeti nijednu ženu blizu - Ankica je smatrala.

- Ja dođem, ti bježiš od mene. Odlaziš, to mi se ne sviđa. Više vremena provodiš s njom nego sa mnom. To me muči, što nemaš vremena za mene - nije puštala Suzana, a farmer se pokušao obraniti.

- Rekao sam da će svi doći na red. Normalno da mi ide na živce! Najranije bih sad sjeo u auto i otišao - poručio je.

Tijekom jutarnje kave, Ksenija je Danki i Valentini prepričavala kako je protekla masaža, koju je prošle večeri priuštila Josipu. Otkrila je kako je farmer ostao spavati u njezinoj sobi jer je zaspao na stolu za masažu.

A nakon što se pošteno naspavao, Josip je bio spreman za nastavak radne akcije i šišanje živice, no njegove dame sve su prihvatile s osmijehom.

U Drežnik Gradu Tomislav i Petra hranili su njegove kokoši.

- Kako vrijeme prolazi, što god radili Tomislav i ja, sve je opuštenije. Samu sebe iznenađujem. Nisam mislila da ću se opustiti s muškarcem, Petra je kazala, 'Za većinu muškaraca je dosta zreo. Falilo mi je u životu da me muškarac doživi kao ženu, a ne kao neku curicu... Ipak imam malo više godina i dijete, to mi je bitno'.

- Nadam se da je iskreno - poručio je farmer.

U Bilicama, farmer Josip E. za svoje je odabranice pripremio pravu adrenalinsku avanturu i vodi ih na ronjenje. Slađana i Dottie nisu mogle dočekati da se bace u vodu, dok je Jelica priznala da ju je malo strah dubine, ali Josip je joj je obećao da će biti cijelo vrijeme uz nju.

A u Dalju kod Dejana – svađa. Farmer je Ajdu ostavio ispred trgovine i otišao kući, što ju je itekako naljutilo i htjela je odgovore.

- Nisi me mogao sačekati još pet minuta, kakav si ti to džentlmen - poručila mu je.

- Zvao sam te, nisi se javljal - kazao je pa priznao kako smatra da joj ipak nije mjesto na njegovu imanju.

- Sviđa mi se tvoja ideja - poručila je pa otišla pospremiti svoj kofer i ubrzo napustila imanje.