ZAHUKTAVA SE

Odnosi u 'Ljubav je na selu' bukte! Suzana Robertu očitala bukvicu, Ajda napustila Dejana

Foto: rtl

Suzana je Robertu jako zamjerala što je povučen i ne želi je pored sebe. Iako je rekla da se malo ohladila od njega, ljubomora je ipak bila vidljiva

Najstariji farmer Željko organizirao je veselo druženje sa svojim prijateljima kako bi upoznali njegove odabranice. A iako ih je molio za pomoć pri uređenju i serviranju, svejedno je htio imati glavnu riječ pa se nije ustručavao kritizirati ih.

Foto: rtl

- Želi biti viši od žene, da on ima pravo, da dominira i baš je to pokazao - žalila se Sara, a složile su se i ostale.

Ipak, večer se nastavila uz ples i pjesmu, a farmer je pokazao kako barata bubnjevima.

Kod Roberta u Donjoj Voći Suzana je i dalje demonstrirala koliko je vrijedna cijepajući drva, a Robert je poveo Ankicu u šetnju, zadovoljna što imaju malo vremena nasamo. Priznala je da čeka da on napravi prvi korak.

Foto: rtl

Suzana mu je jako zamjerala što je povučen i ne želi je pored sebe. Iako je rekla da se malo ohladila od njega, ljubomora je ipak bila vidljiva. Nije ga propustila pitati gdje je bio i zašto joj ne posvećuje pažnju. Njezini su upiti jako naživcirali farmera.

Foto: rtl

- Jako se zaljubila u Roberta i ne može podnijeti nijednu ženu blizu - Ankica je smatrala.

- Ja dođem, ti bježiš od mene. Odlaziš, to mi se ne sviđa. Više vremena provodiš s njom nego sa mnom. To me muči, što nemaš vremena za mene - nije puštala Suzana, a farmer se pokušao obraniti.

Foto: rtl

- Rekao sam da će svi doći na red. Normalno da mi ide na živce! Najranije bih sad sjeo u auto i otišao - poručio je.

Tijekom jutarnje kave, Ksenija je Danki i Valentini prepričavala kako je protekla masaža, koju je prošle večeri priuštila Josipu. Otkrila je kako je farmer ostao spavati u njezinoj sobi jer je zaspao na stolu za masažu.

A nakon što se pošteno naspavao, Josip je bio spreman za nastavak radne akcije i šišanje živice, no njegove dame sve su prihvatile s osmijehom.

U Drežnik Gradu Tomislav i Petra hranili su njegove kokoši.

Foto: rtl

- Kako vrijeme prolazi, što god radili Tomislav i ja, sve je opuštenije. Samu sebe iznenađujem. Nisam mislila da ću se opustiti s muškarcem, Petra je kazala, 'Za većinu muškaraca je dosta zreo. Falilo mi je u životu da me muškarac doživi kao ženu, a ne kao neku curicu... Ipak imam malo više godina i dijete, to mi je bitno'.

- Nadam se da je iskreno - poručio je farmer.

U Bilicama, farmer Josip E. za svoje je odabranice pripremio pravu adrenalinsku avanturu i vodi ih na ronjenje. Slađana i Dottie nisu mogle dočekati da se bace u vodu, dok je Jelica priznala da ju je malo strah dubine, ali Josip je joj je obećao da će biti cijelo vrijeme uz nju.

Foto: rtl

A u Dalju kod Dejana – svađa. Farmer je Ajdu ostavio ispred trgovine i otišao kući, što ju je itekako naljutilo i htjela je odgovore.

- Nisi me mogao sačekati još pet minuta, kakav si ti to džentlmen - poručila mu je.

Foto: rtl

- Zvao sam te, nisi se javljal - kazao je pa priznao kako smatra da joj ipak nije mjesto na njegovu imanju.

- Sviđa mi se tvoja ideja - poručila je pa otišla pospremiti svoj kofer i ubrzo napustila imanje. 

