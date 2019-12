Odradio najtežu utrku u životu: Neopisivo je ostati bez zraka...

Kandidat treće sezone 'Života na vagi' Marko Kregar (28) iz Novog Vinodolskog ponosan je na transformaciju koja mu se dogodila nakon showa. Redovito trenira i održava težinu, a sada je s kolegom iz showa, Petrom Tucmanom (36) sudjelovao na utrci Zagrepčanka 512.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Odradio sam i posljednju utrku ove godine. Ljudi moji trčao sam svašta nešto, ali ovo je bila najteža utrka u mom životu. Osjećaj kad dođete na 15. kat i ostanete bez zraka s bolom u plućima je neopisiv. Kada su mi govorili da je to teška utrka nisam im vjerovao ali ovo je definitivno za mene bila najteža utrka... Istrčati 25 katova, 512 stepenica za 5:01 minuta za mene je uspjeh do neba. Mislio sam da će mi trebati puno duže, a ustvari sam prezadovoljan rezultatom. Sezonu utrka smo zatvorili! U 2020. godini očekujem još više medalja i još više utrka koje će probijati moje granice i dokazati mi da ja to mogu - komentirao je Kregar.

Foto: Josip Regovic/Pixsell

Marko je nedavno rekao kako nije bitno kako te drugi vide već je bitno kakav ti želiš biti i kakvim se vidiš.

- Znam i vidim da imam još posla, ali se ne dam. Guram, razbijam, rušim granice, probijam svoje mogućnosti. Da, pojedem i ono što ne bih smio, ali lagao bih kad bi rekao da mi nije gušt, a isto tako bih lagao kad bih rekao da mi je sad to nešto bez čega ne mogu... Nisam više onaj Marko koji ne može bez nezdravog, dapače, biram uvijek zdraviju varijantu jer nekako ne želim se vratiti na staro. Ne želim opet prolaziti ono što sam prolazio - kaže Kregar koji je sad više samouvjeren nego što je bio.

Kandidat treće sezone 'Života na vagi' pohvalio se početkom travnja da je u vezi s djevojkom Mateom (20).

Foto: Instagram

POGLEDAJTE VIDEO: