'Popljuvao' turizam: Porciju ušljivih srdela naplate 120 kn

Bivši natjecatelj showa 'Život na vagi', Marko Kregar (28) iz Novog Vinodolskog, obrusio se na ugostitelje i hrvatski turizam. U razgovoru s prijateljem, kako kaže, otkrio je kako cijene porcije srdela u restoranima na Jadranu iznose 120 kuna što ga je naljutilo.

Zbog toga je odlučio s pratiteljima na društvenim mrežama podijeliti što misli o domaćem turizmu i visokim cijenama koje, kako tvrdi, tjeraju turiste u druge države.

- Moram se osvrnut na sve što sam čuo od kolega i pročitao za našu ljetnu sezonu. Dakle, dolazi danas kolega koji radi sa mnom i kaže da je sezona kritična i nikad lošija i kako se svi žale da nema turista, da su im apartmani, restorani, kafići, prazni i da ne zna kako će ovu sezonu preživjeti. A potom mi kaže kako porcija srdelica s prilogom u restoranu dođe 120 kuna tamo di je on ljetovao. Pa se ja sada pitam koga vi je*ete s tolikim cijenama? Što mislite da smo mi Ujedinjeni Arapski Emirati i da se*emo novce jer se nekom kretenu sprdnulo da porciju ušljivih srdelica naplaćuje 120 kuna, a za 12 kuna dobije kilu istih u bilo kojoj ribarnici - komentirao je Marko. Dodao je kako nije ni čudo što sezona propada i nema radnika.

- Pohlepna ste stoka koja bi za tri mjeseca rada dr*ala *itu cijelu zimu pa nabijate cijene i hrane i pića i apartmana i uz to izrabljujete radnike da vam rade za 3000 kuna po 12 sati. To samo pokazuje kakvo smo dno od zemlje i nije ni čudo da svi idu u Grčku i Tursku na more, a ne idu na Jadran... A to možemo zahvaliti svima koji nabijaju cijene svega jer su pohlepni. E, pa draga moja nacijo neka nam je tako kad smo govna, živjeli! - napisao je Marko na svojem Facebook profilu, a isti status podijelio i na Instagramu.

- Istinu zboriš - samo su neki od komentara njegovih prijatelja.

Podsjetimo, Marko je u u reality ušao sa 170 kila, a danas ima 110 kilograma. I dalje radi na sebi i cilj mu je još više smršaviti.

- Dozvolim si luksuz pojedem i palačinke i burek i svašta nešto, al ne svaki dan već jednom mjesečno - kaže Marko koji od travnja ljubi Mateu (20).