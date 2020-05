Odrekla se 28 godina starijeg princa pa se udala za mlađeg

Kako je i sama rekla, rođena je i odrasla u obitelji srednje klase bez oca jer su se roditelji razveli, pa su ju odgajali majka, djed i baka. Ameera Al-Taweel (36) je u rodnom Rijadu završila srednjoškolsko obrazovanje. Tu je 2001. godine, kao maturantica upoznala i princa Alwaleeda Bin Talala kad ga je intervjuirala za školske novine.

Ovaj bogati saudijski princ poznat je i u Hrvatskoj. Našu zemlju je posjetio 2014. godine i njegov dolazak popratili su svi mediji. U tom trenutku bio je sedmi na Forbesovoj listi najbogatijih ljudi na svijetu, s imovinom vrijednom skoro 40 milijardi dolara. Obišao je našu zemlju od Dubrovnika do Zagreba i oduševio se prirodnim ljepotama, te imao i planove ulagati Hrvatsku.

Ostao je upamćen po ležernom ponašanju - Zagrebom se vozio na biciklu, prošetao Jarunom i hodao gradom bez osiguranja. Njegov otac bio je saudijski kralj, a Alwaleed bin Talal bacio se u biznis. Vlasnik je kompanije Kingdom Holding koja se bavi ulaganjima u financijske institucije, turizam, medije, avio-industriju i nekretnine, a prije 5-6 godina kupio je vlastiti Airbus A-380, trenutačno najveći putnički avion na svijetu. Unutrašnjost aviona površine oko 800 četvornih metara uredio je u leteću palaču i za to platio oko 600 milijuna dolara.

Ima udjele u Twitteru, Lyftu i TV-Foxu, pa ga u Americi zovu 'Warren Buffett Bliskog istoka'. No, ovaj saudijski princ poznat je i kao veliki filantrop jer dio svog bogatstva ulaže u dobrotvorne svrhe. Poznato je da je baš on pomogao 1995. godine Donaldu Trumpu (73) i spasio ga od potpunog bankrota.

No, vratimo se Ameeri Al-Taweel. Nakon intervjua s princom, ona je otišla u SAD i tamo upisala i diplomirala poslovnu administraciju na Sveučilištu New Haven u Connecticutu. Iako se nisu vidjeli sedam godina, princ Alwaleed bin Talal nije zaboravio mladu i ambicioznu djevojku, i ona je 2008. godine postala njegova četvrta supruga.

Mlada, lijepa i školovana, s izvrsnim znanjem engleskog jezika ubrzo je postala čelna osoba bin Talalove kraljevske dobrotvorne organizacije, Zaklade Alwaleed Philantropies. Aktivno je sudjelovala u projektima pomoći stanovništvu Pakistana i Somalije , proputovala je 70-ak zemalja, a na brojnim putovanjima sa suprugom, susretala se s brojnim državnicima i europskim kraljevima. No, najvažnije, aktivno se borila za veća prava žena u Saudijskoj Arabiji.

- Mnogi me poznaju, razgovarala sam i s ekstremnim konzervativcima i ekstremnim liberalima, ali trudim se biti most prema razumijevanju jednih i drugih. Znam da imam mnogo protivnika ali ja ne želim uzimati prava drugih, nego se boriti za prava obespravljenih. I ne želim revoluciju, nego evoluciju. Žene na zapadu bore se više od sto godina za svoja prava i još ih nisu do kraja postigle. A žene u Saudijskoj Arabiji žive u društvu koje je vrlo konzervativno, ali polako ostvarujemo svoja prava i napredujemo. Riječ je o svjetonazoru, kulturi, religiji - govorila je prije no što su konačno 2017. godine žene u toj zemlji dobile pravo da voze automobile.

U toj svojoj borbi za pravednijim položajem u društvu imala je i nesebičnu podršku svog supruga, 28 godina starijeg princa Alwaleeda bin Talala. Na kraju, i sama je dokazala da je samostalna i samosvjesna osoba kad se 2013. godine odučila od njega razvesti.

- To što sam bila princeza i što sam se udala za princa, promijenilo je moje mladalačke snove o tome da ću jednog dana postati kardiokirurginja. No, život s princom dao mi je druge mogućnosti i nametnuo brojne obaveze. Ali s titulom princeze nikad nisam postala drugačija osoba. Ostali smo i dalje prijatelji, ali sam i pokazala da mogu sama brinuti o sebi.

Pet godina je živjela samostalno, a onda se u listopadu 2018. udala za milijardera Khalifu Bin Buttija al Muhairija. Na privatnoj ceremoniji u Parizu pozvali su mnoge slavne ličnosti, među kojima je bila i Oprah Winfrey (66). Njezin drugi suprug nije tako poznat u javnosti, a nije ni približno bogat kao princ Alwaleed bin Talal. Muhairijeva imovina procjenjuje se tek na oko milijardu dolara.

