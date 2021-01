Tekstopisac, skladatelj i pjesnik, Željko Pavičić, preminuo je u 72. godini, a mnogi će ga pamtiti, među ostalim, po hitu legendarnog Miše Kovača (79), 'Poljubi zemlju'.

- Kad sam napisao 'Poljubi zemlju', pjesmu sam dao supruzi na čitanje. Isprva uopće nisam bio siguran mogu li takvi stihovi 'proći' među publikom budući da su na sceni vladali hitovi drukčijeg stila. Kad je moja žena blagoslovila te stihove čitajući ih sa suzama u očima, postao sam siguran da je pjesma dobra - ispričao je 2016. za 24sata.

Skladatelj i tekstopisac iz Nuštra pjesmu je zatim pokazao svom dugogodišnjem suradniku i prijatelju Đorđu Novkoviću. Čim je pročitao naslov pjesme, Novković je, tvrdio je Pavičić, komentirao kako će to biti hit.

- Đorđe je uvijek govorio da Mišo sjajno pjeva iako ne pogodi uvijek note, ali i da je to njegov stil i da neke pjesme može otpjevati samo on - prisjetio se Pavičić.

Kad je 2013. rover Curiosity slavio prvu obljetnicu misije na Marsu, redakcija 24sata odlučila je NASA-i poslati glazbeni prijedlog naših čitatelja, obožavatelja Miše Kovača. Oni su poželjeli da se na Marsu emitira upravo pjesma 'Poljubi zemlju'.

Timu koji radi na Curiosityjevoj misiji i drugim roverima trebalo je tri godine da odgovore na nekoliko naših upita. Nije nam bilo teško prevesti Mišin hit iz 1987. na engleski jezik kako bismo ih uvjerili da je to najbolji izbor za prvu hrvatsku pjesmu u svemiru. Iz NASA-e su se javili oduševljeni našim upitom i emotivnim stihovima.

- Stihovi su iznimno dirljivi i pjesma sigurno predivno zvuči na hrvatskom. Hvala što ste je poslali, ušla nam je u selekciju pjesama koje će biti emitirane - rekli su nam prije nekoliko godina iz NASA-e.

Fantastični trio Pavičić, Novković, Kovač, slagao se idilično. Ponekad su se častili kritikama, no nikad se nisu svađali.

- Đorđe je govorio tu svoju čuvenu frazu 'Ovo je dobar fol' svaki put kad bi ga nešto oduševilo, a bio je pravi genijalac koji bi neke pjesme uglazbio za manje od pola sata - rekao je Željko.

U mladosti je radio kao kemičar, a u glazbene vode bacio se šezdesetih. Prvih stotinjak pjesama poslao je kompozitoru koji mu je pohvalio tek jednu pjesmu. Željko ih je zatim poslao Novkoviću. Kako mu se već tad slavni skladatelj nije javljao danima, Pavičić ga je nazvao.

- Rekao mi je isprva da mi pjesme nisu posebno dobre, na što sam mu odgovorio da ih on vjerojatno nije ni pročitao. Kad me povratno nazvao, prošlo je možda tek pola sata, ispričao mi se i objasnio da me zamijenio s drugom osobom, a da je mojih pet pjesama već uglazbio - prisjetio se Pavičić.

Izmijenili su nekoliko poziva, dogovorili sastanak sutradan i otad se sve do Novkovićeve smrti nisu razdvajali. Mišu Kovača i Pavičića upoznao je 1976. zajednički poznanik Dušan Šarac. Idućih su se godina rijetko sretali, no nakon Mišina albuma 'Svi pjevaju, ja ne čujem' počeli su surađivati. Miši je napisao više od 40 pjesama, a među njima su uglavnom one na koje Mišo digne ruke u vis, a publika zapjeva. Svoju prvu pjesmu napisao je, prisjetio se Pavičić, već u osnovnoj školi.

- Osim toga, iz istog sam sela kao književnik Mato Lovrak i njemu sam kao pionir cvijeće nosio. Čak sam njegovu unuku poznavao sa školskih hodnika - rekao je Pavičić.

Njegov opus sadrži više od 2000 pjesama, koje su nastale u njegovoj radnoj sobi u obiteljskoj kući u Zelini.

- Ne vjerujem u inspiraciju, vjerujem u rad. Uspomene iz djetinjstva znale su mi nametnuti riječ ili stih oko kojeg sam gradio pjesme. Pisanje je kombiniranje riječi i kad to uspješno savladaš, valjda se možeš pohvaliti da si dobar u tomu. No ja vam nisam taj. Meni još nije jasno zašto su neke moje pjesme postale hit a neke druge nisu - govorio je Željko.