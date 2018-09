Oduvijek je znao što želi: 'Ma kakva struka, ja ‘oću repat...'

Dino Dvornik nas je malo prije Božića 1992. pozvao da nastupimo kao predgrupa s dvije stvari na promociji njegova albuma ‘Priroda i društvo’ u diskoteci Kakadu u Splitu, Luky je bia producent albuma, pa se i on pojavija te nas je Dino odmah upoznao. Bija je stvarno drag prema nama, a mi smo bili dica od 14 i 15 godina. Moji roditelji su došli pazit na nas, pa su sjedili u autu ispred kluba dok nismo završili, priča nam Mladen Badovinac o prvom nastupu splitske grupe TBF. A priča s TBF-om je krenula dok su još bili u osnovnoj školi.

- Bend smo osnovali Luka, ja i dva bivša člana krajem osnovne škole koju smo skupa pohađali. Jedini smo u školi baš intenzivno zabrijali na hip-hop i to nas je povezalo, upijali smo kao spužve sve od rap muzike čega bismo se dokopali. Public Enemy, NWA, Beastie Boys, LL Cool J... Lista uzora je preduga - kaže nam Mladen.

Rat ih je malo 'utopao'

- Nismo propuštali nijednu ‘Yo MTV Raps’ emisiju na MTV-ju. Stalno smo visili jedan kod drugog u našim dječačkim sobama i ‘overdozirali’ se rapom. Vrlo brzo smo se okušali u pisanju vlastitih pjesama, prvo na engleskom, pa na hrvatskom. Tamo 1992. snimili smo prvi demo s tri pjesme, od kojih je jedna dospjela na prvo mjesto top liste Radija Split, a to je bio dobar uspjeh u splitskim okvirima tad pa nam je to dalo krila - priča Mladen i nastavlja:

Foto: privatni album

- S obzirom na ratne okolnosti, u sljedeće dvije godine imali smo tri ili četiri nastupa, a to je prerijetko kako bismo stvorili odnos s publikom kojoj je hip-hop općenito bio stran pa nas nisu ozbiljno shvaćali. No onda se u njihovim životima pojavio Saša Antić.

Prvi veliki uspjeh karijere

- Tražeći istomišljenike našli smo Sašu, počeli smo visiti skupa, razmjenjivati kasete... Ispostavilo se da i on piše rap tekstove, i to fenomenalne, tako da smo ‘pukli’ na Sašu i kad su 1994. dva bivša člana odlučila otići iz TBF-a jer ih je omađijao grunge, Luka i ja smo zvali Sašu i, na naše oduševljenje, on je pristao. Snimili smo ‘Trilogiju jada’ i ‘Malo san maka’ te su s tim pjesmama krenuli ozbiljniji feedback publike, širenje priče izvan Splita i češći nastupi - prisjeća se početaka.

Počeci TBF.a

'Devedesetih smo visili u dječačkim sobama, pisali tekstove i uživali u rapu'

Pamet u glavu, bavi se rapom, ali budi dobar u školi...

Od početaka benda i kad je odlučio da mu je to “životni poziv”, Mladen je imao punu potporu svojih roditelja:

- Rekli su mi: ‘Ok, bavi se rapom, pazi na zdravlje, budi dobar u školi i nemoj izvoditi nikave pi**arije. Iako je poslušao roditelje i bio dobar u školi, Mladen se nikad nije mogao zamisliti u svojoj struci.

- Struke!? Štuke, žbuke, šljuke, kljuke!? Ja svakako ne mislin bit građevinski tehničar visokogradnje. Ma, muzika zauvik - kaže nam. U početku su najveći uspjeh ostvaril u u Splitu, ali kasnije se ta “priča” počela širiti i izvan okvira Dalmacije.

- Tih devedesetih smo se najviše družili s ekipom sa splitske alter umjetničke scene, a estradu smo tek kasnije bolje upoznali - dodao je Mladen.

Foto: privatni album

U TBF-u, priča nam Mladen, nitko nije nadređen ili podređen drugome. Iza njih je šest studijskih albuma, nebrojeno mnogo Porina i nikad se uz njihova imena nisu vezali nikakvi skandali.

‘Snimat ćemo s Letovcima’

- Svi smo ravnopravni, moramo doći do konsenzusa oko svega na čemu radimo. Svakome je otvoren prostor za njegov doprinos i imamo pravo na povremeni veto. Sale piše tekstove, a na mjuzi i aranžmanima radimo skupa - priča Mladen.

Na estradi su gotovo tri desetljeća pa nas je zanimalo koje su im najdraže suradnje koje su ostvarili.

- S Black Coffeeom na pjesmi ‘Crna kava’, s Matijom Dedićem na pjesmi ‘Manipulacije’ i s Let 3 na pjesmi ‘Izgubljeni’. Imamo u planu snimiti još nešto s ekipom iz Leta 3 - dodaje.

Foto: privatni album

Njihov Split je u posljednje vrijeme postao neslužbena prijestolnica rapa na ovim prostorima. Nekih 15-20 godina nakon njih pojavili su se Dječaci, zatim i Krešo Bengalka, a sad solo karijere ostvaruje i Vojko Vrućina.

- Dosta dobre zabave tu ima na snimkama, al’ često škripi izvedba uživo - kaže nam Mladen. A osim što je “bogat” reperskom scenom, Split se proteklih nekoliko godina pretvorio u hit turističku destinaciju. Sa svih strana “niču” novi wine barovi, neonske reklame na fast foodovima, a grad je preplavljen “milijunima” turista.

Nastup za ‘uši polizati’

- Tko voli, nek’ izvoli, meni je previše i neukusno i kaotično pa izbjegavam cijeli taj cirkus - otvoreno će Mladen o stanju u gradu.

U posljednja gotovo tri desetljeća nastupali su po cijelom Balkanu, a uskoro ih (5. listoapada) čeka koncert u zagrebačkom Boogaloou, Kao i uvijek na njihovim koncertima, Mladen najavljuje odličnu zabavu.

Foto: privatni album

- Možete očekivati klupsku svirku za polizat uši - kaže nam. Iako su on, Saša i Luka zakoračili u “ozbiljne” godine, od rapa ne planiraju odustati. Dapače:

- Pivat ćemo do starosti.