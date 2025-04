Odvjetnici P. Diddyja tvrde: Na tulumima su svi pristajali na sve

Odvjetnici Seana Combsa, poznatijeg kao P. Diddy, tvrde da su svi njegovi ozloglašeni seksualni tulumi bili uz pristanak svih uključenih. Neki pravnici smatraju i da bi ta obrana mogla uspjeti na sudu.

U dokumentarcu 'The Downfall of Diddy: His Defense' nekoliko odvjetnika komentiralo je njegovu pravnu strategiju. Među njima je i Joe Tacopina, poznat po obrani A$AP Rockyja u slučaju napada u Hollywoodu. On je podržao Diddyjev tim.

- Glavna pravna bitka ovdje bit će pitanje pristanka. Iskreno, zvuči kao da su ljudi u to vrijeme pristajali na sve. To nije trgovina ljudima ako svi žele biti tamo. Kada pomislite na trgovinu ljudima, zamišljate ljude koje prodaju za seks... A ovdje to nećete naći - rekao je Tacopina u snimci.

Odvjetnik Tacopina rekao je da je važno je li bilo prisile. Također je rekao da obrana ima poruke koji pokazuju da su svi pristali na sudjelovanje i da nije bilo prisile.

- Bit će teško nekome reći: ‘Da, to sam napisao, ali bio sam samo uplašen, i rekao sam da mi je drago što dolazim... ali zapravo mi nije bilo drago.’ Ovo nije slučaj koji je tako čvrsto određen kao što mnogi misle - zaključio je.

Diddy se suočava s novim optužbama. Jedan muškarac ga tuži zbog navodnog seksualnog napada na snimanju reklame 2022. ili 2023. godine. Kaže da je Diddy tražio oralni seks u zamjenu za pomoć u karijeri.

- Combs je taj susret predstavio kao priliku za tužitelja da unaprijedi karijeru. Tužitelj, iako nesiguran, nije mogao odbiti ono što je izgledalo kao trenutak koji bi mu mogao promijeniti život – priliku kakvu rijetko tko dobije. Bilo je jasno implicirano da, ako Doe ne zadovolji Combsa oralnim seksom, njegova karijera neće imati nikakvu budućnost - stoji u tužbi koju prenosi USA TODAY.

Diddy se trenutačno nalazi u pritvoru, gdje će ostati do početka suđenja u svibnju.