Odvjetnik Michaela Jacksona tuži Disney: Ukrali su snimke

Možete li zamisliti da netko ukrade Disneyjevo intelektualno vlasništvo poput Mickeyja Mousea, Pepeljuge, 'Osvetnika', 'Ratova zvijezda' i 'Priče o igračkama', rekao je odvjetnik Howard Weitzman koji se brine za ostavštinu pokojnog pjevača Michaela Jacksona za američki TMZ.

Foto: YouTube

Weitzman tuži kompaniju Walt Disney jer je kako kaže, prekršila autorska prava i bez dopuštenja uzela mnoštvo snimki i fotografija za specijal 'Posljednji dani Michaela Jacksona' koji su emitirali prošlog tjedna. Pogledalo ga je oko pet i pol milijuna gledatelja, a odvjetnici tvrtke Disney tvrde kako su obavijestili da rade dokumentarac pa korištenje videa i slika smatraju opravdanim.

- To je sr*nje. Usto, uopće se dokumentarac nije fokusirao na Michaelove posljednje dane nego je to bio osrednji pogled na njegov život i karijeru u zabavljačkoj industriji - ispričao je Weitzman. Dodaje kako su ukrali gomilu glazbenikovih pjesama uključujući studijske snimke njegovih hitova 'Billie Jean' i 'Beat It'.

Foto: promo

- Još su iskoristili Michaelovu djecu kada su stavili srcedrapajuće scene Paris Jackson na memorijalnoj službi iz 2009. na kojima govori o svom ocu - ispričao je odvjetnik pokojnog pjevača. Ističe kako te snimke nisu bile za komercijalnu uporabu, a dodao je kako je Disneyjevo ponašanje ironično.

Foto: schreenshot 433 Instagram

- Oni vode puno brige o zaštiti autorskog prava. Jednom su tužili par za milijun dolara kada je u javnost bio obučen u narančastog tigra i plavog magarca jer previše sličili njihovim likovima Tiggeru i Eeyore - ispričao je Weitzman. Kaže kako nema izbora nego zaštiti vlasništvo pokojnog Jacksona, a nije htio precizirati za koji iznos tuži kompaniju Disney.

Foto: Press Association/Press Association/PIXSELL

Rekao je samo kako traže novac koji je tvrtka zaradila na prikazivanju specijala o pjevaču te određeni iznos za nanesenu štetu. Disney još nije komentirao tužbu.