Producent Jones: Mnogi hitovi Michaela Jacksona su plagijati

Slavni glazbeni producent Quincy Jones (84) koji stoji iz niza uspješnica Michaela Jackson, optužio je pokojnog kralja popa da je plagirao nekoliko svojih hitova, među njima i pjesmu 'Billie Jean'.

- Ne želim to govoriti javno, no Michael je pokrao mnoge stvari. Pokrao je mnogo pjesama - rekao je producent koji je sudjelovao u realizaciji mitskih Jacksonovih albuma 'Thriller' i 'Bad'.

Foto: Reuters/Pixsell Quincy Jones

- Osim toga bio je makijavelist koliko god je mogao - rekao je Quincy za portal Vulture.

Upozorio je i na sličnosti između 'Billie Jean' i pjesme 'State of Independence', diskokraljice Donne Summer, koja je bila objavljena nekoliko mjeseci prije Jacksonova hita, a oba je projekta producirao sam Jones.

Jacksona, koji je umro 2009., Quincy Jones je osim toga optužio za 'šrktost' jer je odbio zaslugu dati i Gregu Phillinganesu kada je pripremao hit "Don't Stop 'Til You Get Enough". Phillinganes je svirao klavijature za Thriller.

Quincy Jones i dalje je vrlo aktivan u svijetu glazbe, a nedavno se istaknuo intervjuuom za časopis GQ u kojem je rekao da ima 22 tvrtke diljem svijeta, da govori 26 jezika i da se podvrgnuo tretmanu u Švedskoj koji će mu omogućiti da poživi 110 godina.