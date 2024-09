Odvjetnik P. Diddyja objasnio je zašto je reper imao 1000 bočica baby ulja: 'To Amerikanci rade'

Repera P. Diddyja, pravog imena Sean Combs, terete za reketarenje, trgovinu ljudima u svojstvu seksualne eksploatacije i kaznena djela vezana za prostituciju. Prije nekoliko dana su ga uhitili u New Yorku, a sudac je odbio njegovo puštanje uz jamčevinu. On se izjasnio nevinim po navedenim točkama optužnice u kojoj se navodi da je seksualno zlostavljao žene i tjerao ih na sudjelovanje u seks zabavama i drogiranje, koristeći se pritom nasiljem i prijetnjama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:53 Akcija na Manhattanu: Policajci su uhitili slavnoga repera: Pao je zbog trgovine ljudima? | Video: 24sata Video

Tijekom pretresa Diddyjevih nekretnina, policija je zaplijenila tisuću bočica ulja za bebe i lubrikanata, a o tome se nedavno oglasio i reperov odvjetnik Marc Agnifilio.

- Ne znam odakle se pojavio taj broj. Ne znam baš da je bilo 1000 bočica, a nije mi jasno ni što ulje za bebe ima s time - poručio je za TMZ, prenosi NY Post.

Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS

- Diddy ima veliku kuću i kupuje 'na veliko'. Mislim da kraj svake kuće imaju trgovine lanca Costco. Amerikanci tako kupuju, kao što znate - rekao je odvjetnik.

Što se tiče ostalih stvari iz optužnice, Agnifilio je poručio da su svi odnosi bili sporazumni.

- Znate, ne možete biti takvi puritanci i misliti da je seks loša stvar. Da je, ne bi bilo više ljudi! - rekao je.

Foto: JANE ROSENBERG/REUTERS

Državni odvjetnik Damian Williams ranije je naveo i kako je Diddy prisiljavao žene da sudjeluju u duljim seksualnim nastupima s muškim seksualnim radnicima u sesijama koje je Diddy planirao i kontrolirao, a često i snimao. Naveo je da su te sesije znale trajati danima te često uključivale narkotike.

Nekoliko izvora za medije je reklo da se to odvijalo upravo na popularnim tulumima koje je Diddy organizirao, a u optužnici se na 14 stranica opisuje što se na njima događalo. Nazvali su to 'freak-offs'. Diddyjev odvjetnik je na pitanje o tulumima rekao: 'Kada sam bio klinac 70-ih, to se zvao trojac'.

Foto: Profimedia

Na tim tulumima bili su i brojne slavne holivudske face, poput Leonarda DiCaprija, JayZ-a, Beyonce, obitelj Kardashian, Ashton Kutcher, Paris Hilton, Mariah Carey i mnogi drugi koji su sada utihnuli nakon uhićenja Sean Combsa...