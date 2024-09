Kruže zlokobne teorije zavjere o smrti Diddyjeve bivše. Njegova djeca ga brane: 'To je tragedija'

Diddyjevo četvero djece s Kim Porter zasićeno je teorijama zavjere i internetskim glasinama koje sugeriraju da je njihov otac imao veze s tragičnom smrću njihove majke. Sinovi Quincy i Christian te kćeri blizanke Jessie i D'Lila obratili su se u utorak navečer kako bi odgovorili na ono što nazivaju 'štetnim i lažnim glasinama' o vezi njihovih roditelja, navodi TMZ.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

U zajedničkoj izjavi rekli su da im je bilo teško pomiriti se s time kako im je majka Kim prerano oduzeta, ali odbacili su sve neutemeljene ili nedokazane teorije da je Diddy bio umiješan u njezinu smrt.

- Uzrok njene smrti odavno je utvrđen, nije bilo propusta - naveli su u izjavi.

Reper P. Diddy uhi?en nakon sva?e s nogometnim trenerom svog sina Justina Combsa | Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Podsjetimo, Kim je iznenada preminula 2018. godine, a obdukcija je pokazala da je uzrok smrti bila upala pluća. Međutim, nakon Diddyjeva uhićenja i federalne optužnice, neki obožavatelji pa čak i Quincyjev biološki otac i američki pjevač Al B. Sure!, pozvali su na ponovno otvaranje istrage o smrti Kim Porter.

Al B. Sure! ovog je tjedna rekao kako misli da je Kim ubijena, a tu teoriju povezao je s novom knjigom 'Kim's Lost Words: A Journey for Justice From the Other Side', a koja navodno sadrži Kimine zapise u dnevniku iz vremena kad je bila s Diddyjem.

No, Diddyjeva i Kimina djeca tvrde kako je tvrdnja o autentičnosti knjige lažna.

- Tvrdnje da je naša mama napisala knjigu jednostavno su neistinite. Nije je napisala i svatko tko tvrdi da ima njen rukopis, lažno se predstavlja - naveli su.

Foto: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com

- Duboko smo ožalošćeni što je svijet napravio spektakl od onoga što je bio najtragičniji događaj u našim životima - dodali su.

Osim što traže privatnost, djeca ne žele da 'strašne teorije zavjere' ruše majčinu ostavštinu dok se 'svaki dan nastavljaju nositi s njezinim gubitkom'.

Diddyjeva djeca i dalje podržavaju svog oca dok sjedi u zatvoru i čeka svoje suđenje. Osim četvero djece s Kim, Diddy također ima Justina i bebu Love s još dvije žene. Iako Quincy nije njegov biološki sin, Diddy ga je posvojio.