Oglasila se i Jelena Karleuša: 'Na većini fotografija nisam ja'

Na većini objavljenih fotografija ne nalazim se ja i riječ je o fotomontaži. Svi oni koji stoje iza ovoga će pravno odgovarati, objavila je ljutita srpska cajka Jelena Karleuša (40) na svom Instagram profilu kada je vidjela kako internetom 'haraju' gole fotografije na kojima je navodno ona.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1203275 / Jelena Karleuša]

- Imam saznanja kako iza ovoga ne stoji jedan čovjek, već čitava organizacija. Neke od fotografija su ukradene s mog telefona, dorađene i plasirane tako da nude meni i mojoj obitelji - poručila je Jelena.

Foto: Privatna arhiva

No, srpski mediji tvrde kako imaju potvrdu čovjeka koji im je dao sporne fotografije. Nogometaš Ognjen Vranješ (29), s kojim je Karleuša navodno bila u vezi, pohvalio se pismom u kojem tvrdi da je on odgovoran za eksplicitne fotografije.

Foto: Privatna arhiva

- Presveta Jelena sada izigrava jaku ženu i bitnost, a preko prijatelja i poznanika moli i plače, što je karakteristično za gospođu kad joj nešto treba - započeo je Ognjen u pismu.

Foto: Privatna arhiva

- Ja niti sam fan, niti patnik, niti psihopat, kako me ona želi predstaviti, prije će to biti ona, i to sam spreman dokazati. Nisam nikoga niti 'jurio' niti prisiljavao, sve je bilo dobrovoljno uz obostrano zadovoljstvo - izjavio je nogometaš.

Foto: Instagram

Dodao je i kako je primao mnogo prijetnji od Karleuše i njenog supruga, nogometaša Duška Tošića (33).

Foto: Privatna arhiva

Ognjen ne odustaje od namjere da dokaže kako su on i srpska cajka već dvije godine u tajnoj ljubavnoj aferi. Tvrdi da je, kada ga je Jelena odbila, htio biti džentlmen, ali da ona to nije znala cijeniti.

Srpski mediji Karleušinom su skandalu posvetili veliku pozornost, a pjevačica se nalazi na gotovo svakoj naslovnici srpskih novina kao što su Kurir, Telegraf i Alo.rs.