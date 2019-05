Presretan Meghanin otac: 'Bog neka blagoslovi njihovo dijete!'

Otac Meghan Markle (37), Thomas Markle (74) oglasio se u javnosti te izrazio ponos što je postao djed. Drago mu je, kako kaže, što je njegova kćer rodila zdravo dijete.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Foto: WP#JRAK/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

- Bog neka blagoslovi njihovo dijete. Siguran sam da će odrasti kako bi služilo kruni i britanskom narodu u milosti, dostojanstvu i časti - rekao je Thomas s kojim vojvotkinja od Sussexa nije bila baš u dobrim odnosima.

- Oduševljen sam što je porod prošao u najboljem redu te što su moja kći njezin sin u dobrom stanju - dodao je novopečeni 'kraljevski' djed. Thomas je iznimno ponosan što se njegovo unuče rodilo u 'kraljevskom domaćinstvu'.

- Čestitam im od srca. Bog čuvao kraljicu! - poručio je za kraj Markle. Princ Harry (34) prvi put se oglasio javnosti ispred konjušnice kako bi potvrdio sretne vijesti.

Foto: Steve Parsons/Press Association/PIXSELL

- To je bilo najnevjerojatnije iskustvo koje bih ikada mogao zamisliti. Kako žene rade to što rade, nemoguće je shvatiti. Oboje smo apsolutno oduševljeni i zahvalni svima na podršci. Bilo je nevjerojatno i željeli smo to podijeliti s vama - rekao je princ.