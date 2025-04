Oglasio se Mile Kekin: 'Dosad sam o ovome čitao, sad mogu i pisati. Vidimo se na koncertu'

Milu Kekina, glazbenika i bivšeg frontmena Hladnog piva, u petak ujutro privela je policija zbog sumnji na malverzacije s nekretninama, odnosno s vilom Kekinovih u istarskoj Općini Buje.

Kekina su nakon ispitivanja u USKOK-u pustili da se brani sa slobode, a sada se o privođenju oglasio i sam pjevač.

- Petkom me žena obično šalje na plac, a ja se ponekad izvučem, kao - ne stižem. Danas sam imao dobro opravdanje. Jutros su mi četiri službena lica ušla u stan i odvela me u pritvor. Strpali su me u maricu, skinuli mi vezice, strpali me u ćeliju. Ja i dalje ne znam što sam skrivio. Dosad sam samo čitao o tome, a sada o tome mogu i pisati pjesme. Keep on rocking in a free world. Vidimo se sutra na koncertu - poručio je Kekin na svom Instagramu uz fotografiju tenisica na kojima nedostaju vezice.

Zagreb: Mile Kekin | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Mnogi su mu u komentarima izrazili podršku. ''Beograd te sutra čeka da pjevamo skupa'', ''Mile, još više te volimo'', ''Nema predaje'' - samo su neki od pozitivnih komentara upućenih glazbeniku.

Ranije je beogradski klub Zappa Baza objavio kako će se rasprodani koncert Mile Kekina ipak održati u subotu.