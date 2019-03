Ognjen Vranješ progovorio je o Karleuši: 'Ovo je nepravedno...'

Nogometaš Ognjen Vranješ (29) komentirao je seks skandal u kojem se nedavno našao zajedno sa srpskom pjevačicom Jelenom Karleušom (40), i to prvi put nakon smrti njezine majke Divne. Kako prenosi srpski Kurir, Vranješ nije spreman šutjeti o svemu što mu se dogodilo i negira da je u cijeloj priči on negativac.

Zbog navodne afere i 'curenja' eksplicitnih snimki, fotografija i privatnih poruka koje je, kako tvrde srpski mediji, ali i on sam, slao srpskoj folk pjevačici, imao je probleme u klubu u kojem igra. Čak ga je i izbornik Robert Prosinečki (50) izbacio iz reprezentacije Bosne i Hercegovine.

- On je sam sebe izbacio iz reprezentacije svojim ponašanjem izvan terena. Prvo od te sporne tetovaže, prepucavanja s navijačima do afere s Jelenom Karleušom o kojoj vi znate više nego ja. Dakle njegove igračke kvalitete nisu sporne, neće biti pozivan zbog svih ovih drugih stvari - rekao je Prosinečki nedavno za bosanske medije.

Sve je to, kako kaže, dodatno povrijedilo Vranješa koji je zbog toga odlučio dati izjavu za belgijske medije, opravdavajući se za sve što mu se posljednjih mjeseci stavlja na teret.

- Nepravedno je što sam ja uvijek žrtveni jarac. Elementi koji su privatni i nisu sportski ne trebaju imati bilo kakav utjecaj na karijeru bilo kojeg sportaša, ali… Eto, recimo, Кarim Benzema je bio uključen u mnoge pravne istrage, postoji zapis o seksu s malom prostitutkom, ali on je još uvijek u timu Real Madrida? Hoćemo li reći da je Real, u usporedbi s Anderlechtom, mali klub? Ono što doživljavam kao nepravedno je to da se greške koje napravim uvijek uvećavaju. Ja sam sada žrtveni jarac, to nije pravedno - misli Vranješ.

- Previše sam skupo platio svoje pogrešne korake. Ipak sam i samokritičan. Shvaćam da se posljednjih mjeseci nisam najbolje ponašao - dodao je nogometaš i usput komentirao cijeli skandal koji je posljednjih mjeseci proživljavao s Karleušom.

- To je privatna stvar, ne bih želio komentirati ništa vezano uz nju - odgovorio je Vranješ na pitanje o Karleuši.

Srpski Kurir nedavno je tvrdio da se bosanski nogometaš raspituje o luksuznim vilama u blizini mjesta gdje ona stanuje. Izvori bliski nogometašu tada su rekli da ima namjeru preseliti bliže folk pjevačici, a sve to samo kako bi joj se osvetio.

- Vranješ se intenzivno raspituje o vilama na Dedinju i agentima nekretnina napominje da ga najviše zanimaju kuće koje su u blizini Duškovog i Jeleninog doma. On je oduvijek želio imati veliku kuću u Beogradu, a nakon skandala s Jelenom, shvatio je da je došao pravi trenutak da je kupi jer će time ubiti dvije muhe jednim udarcem - otkrio je izvor za srpske medije i dodao da je Vranješev cilj 'da Karleušu potpuno uništi'.

Međutim, ni Jelena mu nije ostala dužna, već ga je čak tužila za klevetu. Time se i sama nedavno 'pohvalila' na društvenim mrežama.

- Potpisala sam još 40 pravnih punomoćja za tužbe i krivične prijave, što čini ukupan broj od 160 tužbi. Ne moram objašnjavati koliko su mi zla učinili, ugrozili moj život, udarili na obitelj, muža i djecu, na karijeru, dostojanstvo i moja ljudska prava. Svaku dobivenu tužbu i cifru dobivenog novca objavit ću javno i pokloniti onima kojima je najpotrebnije. Vi ćete mi pomoći informacijama o onim najugroženijim. Zlo koje su meni učinili pretvorit ću u dobro za ljude - napisala je uz video na kojem je pokazala nove tužbe.

I to nije prvi put, već je ranije objavila fotografiju brojnih tužbi na račun Vranješa, ali i pojedinih srpskih medija koji su, kako kaže, ugrozili njezin, ali i život njezine obitelji.

- Ovo je prvi i posljednji put da se ovim povodom oglašavam. Sve što je do sada objavljivano od strane medija kao moja izjava, mog supruga ili člana obitelji je apsolutna izmišljotina. Ispred mene stoje potpisane pravne punomoći za 120 tužbi koje sam podnijela protiv srpskih medija zbog strašne neljudske medijske antikampanje i linča. Udarili su na moje ime, dostojanstvo, obitelj, djecu, muža, oca i majku - rekla je tada Karleuša na svom Instagram profilu.

