'Vranješ se želi osvetiti Jeleni, kupit će vilu blizu njezine kuće'

Seks skandal srpske folk pjevačice Jelene Karleuše (40) i nogometaša Ognjena Vranješa (29) i dalje ne jenjava. Nakon što je nakon ceremonije MAC-a navodno pokušao doći do nje i preko prijatelja joj poslao poruku u kojoj je moli za oprost, Vranješ je napravio sljedeći korak.

Kako prenosi srpski Kurir, Vranješ se već danima raspituje o luksuznim vilama u blizini mjesta gdje stanuje i Karleuša. Izvori bliski nogometašu tvrde da ima namjeru preseliti bliže folk pjevačici.

- Vranješ se intenzivno raspituje o vilama na Dedinju i agentima nekretnina napominje da ga najviše zanimaju kuće koje su u blizini Duškovog i Jeleninog doma. On je oduvijek želio imati veliku kuću u Beogradu, a nakon skandala s Jelenom, shvatio je da je došao pravi trenutak da je kupi, jer će time ubiti dvije muhe jednim udarcem - ističe izvor za srpske medije i napominje da je Vranješev cilj 'da Karleušu potpuno uništi'.

Vranješ se na to odlučio, kako navode srpski mediji, zbog nedavne Jelenine objave na društvenim mrežama. Srpska pjevačica nizala je brojne uvrede i optužbe u kojima je tvrdila da joj namjerno želi uništiti život.

- Možeš montirati slike i snimke, i što god ti padne na pamet, možeš napraviti snimku kako ti golom stražnjicom sjedim na licu, možeš smisliti što god hoćeš, ali ne možeš mi ugroziti brak ni obitelj. Sad će se sve zlo vratiti, kako samo žalim tvoju ženu i tvoje dijete! Ali kako si ti naudio mojoj obitelji, tako će se sad sve zlo vratiti tvojoj. Bježite! Iselite brzo - napisala je bijesna Jelena na Facebook profilu, a tu objavu ubrzo je obrisala.

- Ognjen je samo naizgled odlučio 'spustiti loptu'. Sada želi pokazati Jeleni da će on nju protjerati, a ne ona njega! Kupovinom kuće u njenom susjedstvu bit će joj blizu, a to će je izludjeti. On želi svojim očima gledati kako se Karleuša uzrujava. Doslovno će je uništiti i pokazat će joj da je jači od nje - prenosi Kurir.

Karleuša od samog početka skandala odlučno tvrdi da nije kriva i da su njezine golišave fotografije, ali i snimke gdje s Vranješom šeće po Grčkoj, isključivo lažne.

