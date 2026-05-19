Oko 44.000 ljudi 'online' čekalo kartu! Jozinović je rasprodao Arenu Beograd u nekoliko sati

Domaća glazbena senzacija Jakov Jozinović postao je jedan od najtraženijih izvođača u regiji, što se vidi i po rekordima koje obara što se tiče prodaje ulaznica za svoje koncerte. Posljednji takav se dogodio u ponedjeljak, nakon što je rasprodao Arenu Beograd u svega nekoliko sati. Prije toga je odradio čak 10 koncerata u beogradskom Sava Centru.

Najavu koncerta u Areni Beograd najavio je nakon posljednjeg koncerta u Sava Centru i tada je napisao: 'U godinu dana smo krenuli iz restorana, preko MTS dvorane, do 10 Savi... I stižemo u Arenu sa 360° stageom, novim albumom i nečim potpuno novim. Karte u prodaji od ponedjeljka 18.5. u 12 sati'.

Nakon što je krenula prodaja ulaznica, Jozinović je objavio snimku zaslona na kojoj se vidi da u redu za kupnju ulaznice online čeka oko 44.000 ljudi.

A nakon toga je objavio: 'Beogradska rasprodana u par sati! Pa što je ovo! Predivni ste, ljudi! Zajedno stvaramo najljepšu priču i jedva čekam zapjevati s vama svoji novi album'.