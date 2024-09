'Okrenem se i tih ljudi nema': Sanja Doležal o gubitcima koji su joj obilježili dugu karijeru...

Novi fosili održat će veliki oproštajni koncert u Areni Zagreb 9. studenog. Iza njih je 55 godina bogate i uspješne karijere, a pjevačica Sanja Doležal (61) prisjetila se najtežih trenutaka za nju i grupu.

- Kad su nam, nažalost, kolege i prijatelji otišli - Đurđica, Moka, Rajko i moj Neno. To je najteže i samo bih to promijenila. Ne mogu to ničim opisati jer ne znam čime bih, ali kad si toliko dugo s ljudima, dijeliš i dobro i zlo, i veselje i tuge i radosti na istoj bini, pa se okreneš i nema tih ljudi, teško je, teško - rekla je Sanja za InMagazin.

Foto: Goran Stanzl

Sanju su upravo Novi fosili spojili sa suprugom Nenadom kada je postao bubnjar grupe. On je prije 12 godina preminuo od posljedica moždanog udara. Sudbonosno 'da' izrekli su 1994., a zajedno su dobili sina Luku i kćer Leu.

Pjevačica je nedavno u razgovoru za 24sata poručila da je došlo vrijeme da se ona i kolege iz grupe oproste od pozornice.

- Novi fosili ostvarili su sve ono što se moglo u okvirima regije, a hitova je toliko da bi koncert trajao pet sati - rekla nam je Sanja.