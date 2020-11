Okršaj farmera, Zdenka je na rubu: Vikat ću! Može mi biti sin

Meni se ne sviđa ton s kojim su započeli. Briga oko životinja je jako veliki posao, sat vremena muzi kravu, pa ćeš vidjeti!, zaključila je Maja

<p>U reality showu 'Farma', nikada nema mira. <strong>Dora</strong> i <strong>Josip </strong>su primijetili da su krave gladne te su odlučili svoja zapažanja podijeliti sa zajednicom. Svi su se okupili za stolom, no umjesto konstruktivne rasprave uslijedile su salve kritika i nadvikivanja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- To što si ti Josipe rekao da su one gladne, one su mučale radi tebe - zauzela je <strong>Zdenka</strong> obrambeni stav, a <strong>Maja</strong> je istaknula kako su od samog dolaska na farmu ona, Zdenka te <strong>Stjepan </strong>zaduženi za brigu o životinjama te kako ne primjećuju i ne pohvaljuju njihov rad, već samo traže i najmanju sitnicu kako bi ih diskreditirali.</p><p>- Meni se ne sviđa ton s kojim su započeli. Briga oko životinja je jako veliki posao, sat vremena muzi kravu, pa ćeš vidjeti! - zaključila je Maja. Dora je potom Maji rekla da se treba dignuti ranije i najprije nahraniti životinje. 'Ako sam se digla, moram i ja oprati zube, moram se i ja napiti kave da bi mogla biti i ja normalna', uzvratila joj je Maja.</p><p>- Mislim da si je ekipa koja je sebi uzela za zadatak brigu oko životinja, to koristi da sebe predstavi kao ključne farmere ovdje i mislim da im zato smeta to što ćemo se mi njima pridružiti jer ćemo ih sada ugroziti - kazala je Dora, a Josip je dodao kako ga smeta to što su farmerice samo njega prozvale, a najviše ga je, kako kaže, razljutilo Zdenkino deranje na njega te joj je odlučio to prigovoriti.</p><p>'Itekako da ću vikati na njega, neka zna da sam u pravu, neće mi pametovati, može mi biti sin, zašto da se ja njemu ispričam? Nema šanse!', ustrajna je Zdenka. Jesu li farmeri uspjeli riješiti razmirice te tko će postati drugi duelist, gledatelji će doznati u večerašnjoj epizodi. </p><p> </p>