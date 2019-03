'Okršaj' sa zaštitarom: Tatjanu Jurić nisu htjeli pustiti u klub

Godišnji može početi, komentirala je krajem veljače radijska voditeljica Tatjana Jurić (37) dajući do znanja slušateljima kako je neko vrijeme neće slušati u svakodnevnom programu. Iako nije otkrila na koju daleku destinaciju se uputila, po svemu sudeći s voditeljicom Mijom Kovačić (36) trenutno se nalazi u Dubaiju gdje odmaraju i 'upijaju' zrake sunca s kolegicom.

Foto: Privatni album/Instagram

Tatjana se 'naoružala' kremom sa zaštitnim faktorom 20 i uputila u 'Barasti Beach Bar' kada ju je na ulazu zaustavilo osiguranje. Zagrepčanka je neuobičajenu situaciju zabilježila kamerom...

Foto: Privatni album

- Skoro me nisu pustili u klub. Kažu da sam maloljetna. Ili se zaštitar neoriginalno upucavao ili su dalmatinski geni čudo - komentirala je Jurić nakon što joj je zaštitar rekao da ima 19 godina.

Foto: Privatni album/Instagram

Nakon kraćeg 'natezanja' na engleskom jeziku, Tatjana je pokazala osobnu iskaznicu i nasmiješeni zaštitar ju je pustio u klub. Voditeljica mu se zahvalila na komplimentu da je mlađa 18 godina.

Foto: Privatni album/Instagram

Tatjana je u veljači proslavila 37. rođendan, a nedavno je otkrila i kako bi voljela postati majka.

- Iako ne mislim da je to svrha svake žene, nadala sam se tome i željela. No stvari se dogode kada trebaju. Možda se i nekom ne dogode. Silno uživam s nećakinjama, šalim se sa šogoricom i bratom da sam im kao treći roditelj... Naravno da tetka ne može kompenzirati roditeljstvo, ali ne nedostaje mi dječje ljubavi. Bilo bi lijepo jednog dana ostvariti se i tako, ali ne ide to na silu. Na pragu sam zrelih godina, možda je vrijeme za dijete i prošlo. Mislim da nije još, ali - objasnila je Jurić.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

