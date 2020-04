Okušao se i Čabraja: Trčanje pet km po stanu postao je hit

Karantena zbog virusa Covida19 potaknula je mnoge smiješne i zanimljive izazove na Facebook i Internet stranicama pa je tako nastao i izazov trčanja pet kilometara po svojoj kući ili dvorištu. Nakon što je pet kilometara u dnevnoj sobi istrčao osječki nogometaš Aljoša Vojnović (34), za izazov je nominirao nekoliko svojih prijatelja, među njima i poznatog glumca osječkog HNK Miroslava Čabraju.

Ono što je potrebno da bi izazov bio uspješno realiziran je aktivirani žiroskop na pametnom satu ili mobitelu koji mjeri prijeđene udaljenosti te vrijeme, kao i nekoliko kratkih video uradaka učinjenih tijekom izazova. Dok je utrenirani Aljoša pet kilometara odradio bez problema, bosonogi Čabraja dobro se iznojio dok je 35 minuta trčao po svom stanu.

- Izazov je izazov. Jedva čekam da nominiram slijedeće - kazao je Čabraja prije nego je pokrenuo mjerač kilometara. Dok je trčao smišljao je koga će on nominirati.

- Aljoša, evo kako je i obećano, mislim da bi sada i Seligman trebao istrčati ili ništa od kuhanja. Ako ne bude prihvatio ovaj izazov morat će nam otpjevat ili bar izrecitirat neku pjesmu. Nominirat ću i kolege glumce Aljošu Čepla, Domagoja Mrkonjića, Duška Modrinića, Linu Brozića i Zdenku Šustić.. Mislim, ne može ovako.. Još sam se sad baš i nažder'o.. Ako Seligman prihvati izazov možda nešto još i skuham za nas trojicu... Evo još 100 metara do kraja (zadihano).. Seligman, ne možeš izrecitirati neku kratku pjesmu nego negu dugačku, na tri četiri strane, da zaslužiš to što nisi trčao.. Evo, gotovo.. - govorio je snimajući video premoreni Čabraja koji je svoje kilometre nizao po kuhinji, trpezariji, oko stola, oko djece..

Pet kilometara pretrčao je za 35 minuta. Već idući dan njegov izazov odmah ujutro prihvatio je i glumac Domagoj Mrkonjić koji je snimio i nekoliko smiješnih skečeva tijekom trčanja po svom dvoruštu.

- Pa ja inače ne trčim ali me je moj "prijatelj" Miroslav Čabraja izazvao i ovo je možda zadnje što ću napraviti u ovom dvorištu i životu.. Nakon što sam konačno našao aplikaciju koja radi i dalje trčim i sada sam mišljenja da ne treba trčati osim ako ne bježimo od nekoga ili nečega, ili ako nekog volimo.. Miro, šta sam ja tebi napravio, šta sam ti napravio u životu da mi ovo radiš.. (zadihan).. ne znam.. pet kilometara.. čovječe.. Ok, nakon 15 minuta trčanja bez prestanka, boje su intenzivnije, vruće mi je, ovoliko nisam

trčao već dugo.. joj Miro, biti ću na infuziji.. Javim se na 20.. Sad je 22 minuta, osjetim svaki razlog zašto ne volim trčati, sada bih jako volio zapaliti, ali još ću izdržati trčati onoliko koliko je izdržao Miroslav.. Ali mislim si, pa zašto brate, zašto, ja navijam za Osijek, znam za Ejupija, znam za Škorića, a zašto ti mene ne znaš.. Ok, sad je počeo i vjetar puhati.. Pola ćuke trčanja, woow.. zašto Čabraja, zašto.. 36 minuta je prošlo.. ne mogu doći do daha.. ee.. evo gotovo je.. pa, dobro je ovo.. - zaključio je na kraju umorni i zadihani Mrkonjić koji je za 36 minuta istrčao 1.38 kilometar zato što mu žiroskop nije radio od početka.

Rekao je na kraju, u šali, kako neće nominirati nikoga na ovaj izazov jer voli sve svoje prijatelje.

- Dakako, prihvatio sam izazov. Evo upravo krećem sa trčanjem i snimanjem istog, da Čabraja ne pomislim da sam muljao. Bolje mi je da trčim jer ne znam recitirati pjesmice, a i sviđa mi se kako on kuha. Čim završim objavit ću sve na svom Facebooku - kazao je kroz smijeh osječki gimnastičar Robert Seligman koji će svoju dionicu trčati u dvorištu.

