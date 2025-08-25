Olga ili Marta - tko će izreći sudbonosno 'da' već u prvoj epizodi novih 'Sjena prošlosti'?

Osunčanim dvorištem vlada šušur, latice cvijeća, baloni, elegantni detalji; pazilo se na svaku sitnicu jer tako to rade perfekcionisti. Cijeli kvart je na okupu, svatko sa svojim namjerama – lokalne tračerice željne uloviti svaki trenutak koji će dan kasnije prepričavati uz kavu, kolege iz srednje škole koji su došli probuditi neke davne uspomene, suradnici i kolege koji pružaju podršku, obitelj i prijatelji koji ne mogu sakriti sreću i uzbuđenje. No je li sve bajkovito kako se isprva čini?

Sretni par priprema se za svoj najvažniji dan u životu – vežu se cipele, stavljaju manžete, popravlja se veo i uzima buket... Polako, ali sigurno koračaju do mjesta gdje će se jedno drugome zavjetovati na vječnost...

- Danas smo se okupili ovdje da zajedno svjedočimo ljubavi -započinje matičar svoj govor, ali tko to stoji ispred njega?

Foto: RTL

Upravo ovim velikim slavljem započinje nova sezona popularnih 'Sjena prošlosti', u kojoj će se iznenađenja nizati već od prve epizode!

Prva sezona serije završila je vrlo dramatično - Šimun je izgubio skrbništvo nad Milom, Blanka je s vlastite svadbe odvedena u pritvor, brak Paule i Tome visi o koncu. Nakon svađe s Martom i Šimunovom rođakinjom Viktorijom, Olga stoji na ulici s krvavim nožem u rukama, dok joj se policijske sirene sve više približavaju.

Foto: RTL

Sada, nova sezona započinje idiličnim prizorima. Što se uistinu dogodilo nakon te večeri u kvartu i kako je došlo do svadbenih zvona već u prvoj epizodi? Jesu li u vjenčanici Olga ili Marta i je li svaka dobila ono što zaslužuje?

- Samo mogu reći da sezona počinje 'žestoko' i ne popušta do kraja! Nismo igrali na sigurno u pogledu radnje te se nadam da će i publika biti ugodno iznenađena našim odlukama. Najvažnije nam je bilo da održimo visoku kvalitetu priče na koju su se gledatelji naviknuli. Pokušali smo da se svi likovi u seriji susretnu s izazovima koje nisu do sada očekivali. Tako smo stvorili priče u kojem bivši neprijatelji postaju saveznici i u kojima likovi otkrivaju nove stvari o sebi te time postaju zaokruženije i, nadam se, zanimljivije osobe. Ali bili smo jako oprezni kako bi svaki lik ostao dosljedan sebi - ističe glavni pisac serije Ozren Marod.

Foto: RTL

- Mislim da ovu sezonu najbolje opisuju riječi Bette Davis u legendarnom filmu 'Sve o Evi' kada kaže: 'Zavežite pojaseve… Bit će ovo luda vožnja! -

